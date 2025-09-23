Retiren un voltor del pati d’una casa a la Seu d’Urgell

Els Agents Rurals han retirat aquest dimarts un voltor que havia aparegut al pati d’una casa particular de la Seu d’Urgell. Els fets s’han produït passats dos quarts de tres de la tarda en una finca del passeig del Parc, just a davant mateix dels estudis de RàdioSeu. L’avís l’ha donat el mateix propietari de la casa, que ha sentit uns moviments estranys i en sortir a la zona d’entrada de la finca ha comprovat, sorprès, que hi havia un voltor. Inicialment el veí ha esperat per a veure si l’animal tornava a alçar el vol, però en comprovar que no se n’anava i que es quedava quiet, ha trucat al telèfon d’emergències perquè el cos autoritzat en situacions com aquesta, el d’Agents Rurals, procedís a retirar-lo.
Al lloc dels fets s’hi han desplaçat dos agents que, seguint els protocols que tenen previstos, l’han recollit i posteriorment l’han alliberat novament al medi natural. Tant l’aparició de l’au com la seva posterior retirada han generat força expectació entre veïns i vianants, tenint en compte que el lloc on ha aparegut és en ple nucli urbà de la ciutat.
Fonts d’aquest cos del Departament català d’Interior han explicat posteriorment a RàdioSeu que l’exemplar localitzat és un voltor jove i han aclarit que estava en perfectes condicions. Pel que fa al fet que es refugiés en el pati davanter d’una casa, ho han atribuït a que s’ha confós en la seva trajectòria i quan ha arribat a terra, al bell mig de la Seu d’Urgell, no sabia com tornar a alçar el vol, perquè per a fer-ho necessiten trobar un corrent d’aire calent.