Concert de Meritxell: La Fundació ONCA celebra el 30è aniversari

Cartell del Concert de Meritxell 2023 (Fundació ONCA)

La Fundació Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (Fundació ONCA) organitza el tradicional Concert de Meritxell, amb motiu de la celebració del trentè aniversari de la seva creació. El concert es durà a terme el diumenge 17 de setembre, a les 12 hores, a l’Auditori Nacional d’Andorra, a Ordino. Les entrades es poden comprar a partir d’aquest dilluns, dia 4, a través de la pàgina www.onca.ad.

La producció, titulada «30!», anirà a càrrec de la Jove Orquestra Nacional de Cambra d’Andorra (Jonca) i comptarà amb la col·laboració de l’ONCA, sota la direcció de Jordi Coll. El concert tractarà de l’ONCA, un personatge animat que apareixerà en una pantalla gran de l’auditori, sent el fil conductor de l’espectacle. Aquest, explicarà a través d’onze càpsules animades i musicades la història de la Fundació. Per a fer-ho possible s’ha comptat amb Jordi Coll i Miquel Coll en la producció i direcció artística (arranjaments i composició sonora), Agustí Franch com a guionista, Pau Gros amb les animacions i l’actriu andorrana Irina Robles que ha posat la veu en off de l’ONCA.

La proposta vol apropar algunes emocions i anècdotes viscudes durant els trenta anys d’història a través de la música interpretada i del personatge que anirà guiant per les diferents càpsules audiovisuals, acompanyades d’una veu en off i d’un disseny sonor especial. Durant el concert, l’orquestra interpretarà a grans compositors com W. A. Mozart amb el seu Allegro del Divertimento en Fa Major K.138, a Antonio Vivaldi amb l’Allegro de la Simfonia RV 156 o bé la cançó popular Happy Birthday arranjada per a cordes.

Els primers assajos de la Jonca per a aquest concert de celebració, es van iniciar el cap de setmana passat, a l’Auditori Nacional d’Andorra, a Ordino, acompanyats d’un quartet de l’ONCA, que han fet de tutors dels músics de la Jonca, sota la direcció de Jordi Coll. Les properes sessions formatives tindran lloc el dissabte 16 de setembre de 10 a 14 hores i de 16 a 20 hores. El diumenge 17 de setembre es durà a terme una prova de so de 10.30 a 11.45 hores i el concert s’iniciarà a les 12 hores.

Les entrades es posen a la venda a partir d’avui dilluns a la web de la Fundació ONCA (www.onca.ad) i tenen un cost de 5 euros.





30a Temporada FUNDACIÓ ONCA 2023

CONCERT «30!»

Diumenge 17 de setembre de 2023, a les 12 hores

Auditori Nacional d’Andorra a Ordino

Venda d’entrades a www.onca.ad

PROGRAMA

Jove Orquestra Nacional de Cambra d’Andorra

Amb la col·laboració de l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra

Jordi Coll i Miquel Coll, producció i direcció artística

Jordi Coll, director i arranjaments

Miquel Coll, disseny i composició sonora

Agustí Franch, guionista

Pau Gros, animacions

Irina Robles, veu en off

Gustav Holst (1874-1934) – Marxa de la Moorside Suite (arranjament)

Karl Jenkins (1944) – Palladio

Toni Xuclà (1955) – Quan els arcs fan swing (fragment adaptat)

Medley de serenates per a cordes de Piotr Ilitx Txaikovski (1840-1893), Edward Elgar (1857-1934) i Edvard Grieg (1843-1907) (arranjament)

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) – Allegro del Divertimento en fa major K. 138

Jean Sibelius (1855-1957) – Vals trist (adaptat per cordes)

Antonio Vivaldi (1678-1741) – Allegro de la Simfonia RV 156

Cançó popular – Happy birthday (arranjat per a cordes)