Comú d’Andorra la Vella: Curs de conducció per a ensenyar als joves a conduir sobre neu i gel

El departament de Joventut del Comú organitza per tercera vegada consecutiva, i després de la bona acollida de les edicions anteriors, el curs especialitzat de conducció sobre gel conjuntament amb l’Automòbil Club d’Andorra (ACA).

L’activitat, que té per objectiu promoure la conducció segura dels joves en condicions adverses com el gel i la neu, es durà a terme el proper 11 de desembre, diumenge, al circuit Andorra del Pas de la Casa de les 9 a les 18 hores. Durant la formació es recrearan situacions de risc que es generen a la carretera quan hi ha nevades o gel amb l’objectiu que els participants aprenguin els recursos necessaris per a evitar accidents.

El curs ofereix 2 hores de classes de conducció al circuit i s’adreça a joves d’entre 16 i 22 anys censats a la parròquia d’Andorra la Vella. A més, està altament subvencionat pel departament de Joventut i l’ACA amb la idea de poder oferir un preu popular i posar facilitats a les famílies. El preu per als participants de 16 a 17 anys és de 25 euros i de 40 euros per als joves de 18 a 22 anys.

La iniciativa respon a les inquietuds del col·lectiu jove i suposa, alhora, una activitat que combina oci i formació. Enguany s’ofereixen novament 32 places. En les dues edicions anteriors han participat 45 joves.

Les inscripcions ja estan obertes i les places es poden reservar al telèfon 730 007, al WhatsApp 611 842 o al correu electrònic joventut@comuandorra.ad