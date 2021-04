Complementa la teva rutina de neteja i massatge facial amb aquests raspalls

Com ja us hem comentat moltes vegades, tenir una bona rutina de neteja i massatge facial és essencial per a tots, sense importar l’edat. Cuidar la pell al més aviat possible és la millor manera d’evitar els signes d’envelliment.

És per això que la neteja és el pas més important en una rutina de cura facial. És fonamental treballar els nostres cosmètics en una pell totalment neta per a assegurar una correcta absorció dels ingredients. Si apliquem els productes en una pell que no s’ha netejat totalment, tindrem els porus obstruïts i les cremes es quedaran en la superfície i, per tant. No arribaran a ser 100% efectives.

Raspalls facials per a la millor neteja

Per a abordar l’envelliment de la pell de la forma més senzilla i efectiva possible, hem de ser rigoroses amb la nostra neteja facial. Per a aconseguir una neteja en profunditat, podem comptar amb un raspall que ens ajudi a eliminar residus del rostre.

Philips VisaPure BSC111, de Philips

Un raspall de neteja facial que neteja 6 vegades millor que una neteja manual. Té una sola velocitat i compta amb una tecnologia de neteja per rotació. També inclou un capçal a part per a pells sensibles. Té una autonomia de 20 usos d’1 minut cadascun, i va sense cables. A més, és resistent a l’aigua. És senzill i eficaç en les seves funcions. El seu preu: 33€

Raspall Netejador Facial Reveal FC1000, de Remington

Es tracta d’un aparell de bellesa facial que neteja en profunditat. La seva tecnologia amb un capçal vibrador i giratori de doble acció fa que s’optimitzi el procés de neteja. Inclou un temporitzador d’1 minut que avisa cada 20 segons perquè passis d’una zona de la cara a una altra. A més, disposa de tres velocitats que s’ajusten segons les necessitats de cadascú. Preu: 74€.

I si fem massatges?

No sempre hem de recórrer a les mans per a aconseguir un bon massatge facial. Aquesta és una tècnica anti edat que ens ajudarà a prevenir les marques d’envelliment, i que es pot incorporar fàcilment en la nostra rutina.

Ylé CLEANion + Ionized Cleaning System, de Ylé Cosmetics. Estimula la pell gràcies a la precisió dels moviments vibratoris. Té dos tipus de raspalls de silicona que s’usen per a una neteja suau, normal o energètica. També es pot realitzar una neteja ionitzada, que és més profunda però no agressiva. És resistent a l’aigua, així que és ideal usar-lo a la dutxa. Deixa una pell més clara i radiant, i un cutis més fresc.

UFO 2, de Foreo. Un dispositiu suec que és apte per a qualsevol edat i tipus de pell. Les seves llums LED tenen qualitats beneficioses per a la cura de la pell i es personalitzen segons la màscara que hagis triat. També ofereix un massatge per a netejar i, combinant les seves màscares inspirades en fórmules coreanes, dona una hidratació profunda. La revolució de la cura facial! Preu: 279€

Raspall Facial FC49, de Beurer. Un raspall que deixa la pell més llisa, cuidada i amb porus fins gràcies a la seva funció 2 en 1: oferir un suau massatge que ofereix i una neteja en profunditat dels porus. La seva tecnologia de vibració li dona un aspecte uniforme a la pell i activa la circulació sanguínia del rostre. És resistent a l’aigua, així que es pot usar en dutxa i banyera, i és apta per a tots els tipus de pell. Una bona opció a incorporar en la teva rutina de neteja i massatge facial. El seu preu: 39,95€

LLUNA mini 3, de Foreo. La major innovació de Foreo. Aquest massatgeador i netejador facial elèctric està indicat per a tot tipus de pells. Els filaments de silicona extra suaus i les 8000 pulsacions sòniques, amb 12 intensitats, eliminen el 99% de la brutícia, greix i pell morta. Es recomana usar-lo 2 vegades al dia per a aconseguir una pell suau i ferma. A més, li donarà una lluminositat natural. El seu preu: 159€

També en diferent format

A part dels dispositius com els que us acabem de mostrar, també hi ha alguns aparells de neteja i massatge facial en diferent format, on ja ve el gel netejador incorporat amb l’aparell.

Gel Netejador Tonificant, de Q77+. Un gel, el qual el seu envàs està format per un capçal de silicona que genera vibració per a assegurar la neteja a fons del rostre. Aquests moviments relaxants activen la microcirculació, es disminueixen els signes de fatiga i les arrugues. A més, crea una barrera contra la contaminació atmosfèrica, UV i domèstica. Revitalitza la pell, li retorna la seva lluminositat i elimina qualsevol residu de greix. Preu: 29,99€

Per bellezactiva.com