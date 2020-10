Comença el cribratge escolar a Encamp i la policia augmenta els efectius per fer complir les restriccions

Els alumnes de l’Escola Andorrana de segona ensenyança d’Encamp entraven aquest dimarts al matí amb normalitat al centre, sabent, però, que un equip de Salut Escolar s’hi desplaçaria per fer proves diagnòstiques i buscar possibles asimptomàtics o persones amb símptomes lleus de la Covid-19. Això sí, dels que no formen part de cap de les 11 aules que ja hi ha aïllades. És el centre amb més afectació i les famílies troben bé la mesura. Es farà el cribratge d’una setantena de docents i d’uns 200 joves.

Mentrestant, la policia ha intensificat els controls per fer complir les mesures preventives a diferents establiments públics. Ho fa amb totes les patrulles disponibles, que s’han repartit per tot el país. Segons han informat des del cos d’ordre, s’ha anul·lat la campanya de controls d’ITV, tarja groga o cinturó de seguretat que havia de començar aquest dimarts per destinar tots els recursos al seguiment de la prevenció.

Tot plegat després de l’increment important de casos durant el cap de setmana, en què s’han detectat 260 nous positius, 21 ingressats a l’hospital, 4 dels quals a l’UCI. S’hi han de sumar també els 9 padrins de Salita ingressats a la unitat especialitzada del Cedre.

De fet, el Govern ja avançava aquest dilluns que es valoraria la idoneïtat de prendre mesures preventives addicionals de cara als pròxims dies per mirar de contenir l’expansió del virus.