L’UdA s’engrandeix amb un nou edifici annex al centre de Sant Julià de Lòria

El Comú de Sant Julià de Lòria i la Universitat d’Andorra (UdA) han formalitzat aquest dimarts al matí el contracte de sotsarrendament de l’edifici ubicat a l’avinguda Verge de Canòlich, número 51, a poc més de cent metres de distància de l’edifici principal de la plaça de la Germandat. Es tracta d’una parcel·la, l’antiga benzinera de “cal Jaumet”, damunt la qual hi ha actualment edificades dues plantes útils d’uns 240 m2 de superfície total.

Les instal·lacions es destinaran a les activitats pròpies de la Universitat d’Andorra. Tot i ser encara provisional, aquesta primera ampliació del campus de la Universitat servirà de manera imminent per descongestionar les aules del centre d’ensenyament superior i cobrir, doncs, una necessitat d’espais que s’ha fet encara més evident en el context de la crisi sanitària provocada per la Covid-19. Mentre s’acaba d’enllestir el projecte de reforma, tindrà un ús multifuncional, amb accessos informatitzats.

El cònsol major, Josep Majoral, ha expressat la plena convicció que l’ensenyament universitari és un dels valors afegits més rellevants del país, així com pedra angular per a l’èxit de les generacions futures, i que “el Comú té voluntat de promoure iniciatives amb la Universitat d’Andorra per tal de fer de Sant Julià de Lòria la parròquia de la formació, esdevenint així el lloc de concentració dels estudiants universitaris i el pol de la recerca i la innovació al Principat“.

Segons el rector de la Universitat, Miquel Nicolau, “amb la signatura de l’acord es fa palès el suport del Comú de Sant Julià de Lòria, un suport que es concreta en fets concrets, i que ens anima a continuar treballant estretament en d’altres projectes en marxa”, en referència a futures ampliacions d’espais. Nicolau ha destacat que l’UdA té vocació de ser una part important de la parròquia, i d’ajudar a la creació de riquesa esdevenint un centre de coneixement capaç de revertir en la millora de la qualitat de vida dels ciutadans.

L’acord per a la utilització de les instal·lacions tindrà efectes almenys durant sis anys, fins al 2027.