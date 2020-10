L’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell presenta el cicle conjunt Parlem d’Història-Desenterrant el Passat

Enguany els cicles Parlem d’Història i Desenterrant el Passat s’unifiquen en un de sol que tindrà lloc del 9 d’octubre al 7 de novembre. El programa d’aquest cicle únic es compon de 6 conferències (també es podran seguir per streaming) i 2 sortides guiades. Així ho han explicat aquest dimarts al migdia en roda de premsa el director de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell, Julio Quílez, el tinent d’alcalde de Cultura de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Carlos Guàrdia, el vicepresident del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, Sergi Parramon, i el president de l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell (IECAU), Lluís Obiols.

Ambdós cicles sempre s’havien celebrat per separat: el Parlem d’Història ho feia durant el primavera, mentre que Desenterrant el Passat tenia lloc durant la tardor. Al respecte, Julio Quílez, director de l’Arxiu Comarcal ha explicat que “a resultes de la pandèmia per la Covid-19, s’ha unit els dos cicles aquest any 2020, sent un doble cicle. Hem trobat una solució singular i extraordinària davant d’una situació extraordinària com la que vivim. Això ha estat possible gràcies a la col·laboració de les diferents institucions i entitats que participen en l’organització de cadascun dels dos cicles”.

El director de l’Arxiu Comarcal també ha volgut lligar aquesta col·laboració institucional amb la celebració del desè aniversari d’aquest equipament cultural que aplega, conserva i difon el patrimoni documental de l’Alt Urgell. “És una fita extraordinària, un exemple de col·laboració institucional, en aquest cas entre l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell i la Generalitat de Catalunya”. “Respecte a aquests dos cicles, ha afegit Quílez, l’Arxiu actua com a plataforma per a la recerca a disposició d’historiadors i ciutadans, a través d’entitats com l’IECAU”.

Per commemorar aquests deu anys, l’Arxiu Comarcal ho celebrarà amb un seguit d’actes que s’allargaran fins el 10 de juny de 2021, sent el primer aquest cicle unificat Parlem d’Història-Desenterrant el Passat que arrenca aquest pròxim divendres 9 d’octubre amb la conferència ‘Josep Zulueta i Gomis (1858-1925). L’home que va canviar el Pirineu’, a càrrec de Carles Gascón.

Per la seva part, el tinent d’alcalde de Cultura de l’Ajuntament de la Seu, Carlos Guàrdia, ha destacat que ambdós cicles van començar l’any 2012 impulsats per l’IECAU amb la col·laboració de l’Arxiu Comarcal, l’Ajuntament urgellenc i el Consell Comarcal, juntament amb d’altres institucions i entitats de la comarca, oferint xerrades i visites guiades al voltant de la història i l’arqueologia de diferents indrets de la comarca alturgellenca. “L’èxit de públic que han gaudit any rere any ambdós cicles es deu a la qualitat de les recerques i les temàtiques, dels ponents i investigadors, així com a la seva capacitat de traslladar la història i les seves investigacions amb un llenguatge planer”.

Parlem d’Història-Desenterrant el Passat: 6 conferències i 2 visites guiades

Tal i com ha explicat el vicepresident del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, Sergi Parramon, aquest cicle unificat proposa un total de sis conferències i dues sortides guiades. “La unió d’esforços, obligats per la Covid-19, ens ha permès fer un pas endavant, primer amb l’edició de 50 vídeos curts que es van emetre durant el confinament,mentre que les noves xerrades es podran seguir també via streaming”. Parramon ha destacat que dues de les conferències tindran lloc a Organyà i Alàs.

Per la seva part, el president de l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell (IECAU), Lluís Obiols, ha explicat que “la celebració de les diferents xerrades s’han fet coincidir amb efemèrides i commemoracions d’esdeveniments mundials amb l’objectiu de donar visibilitat la repercussió local dels mateixos, que crèiem que és important donar-ho a conèixer”. Com a exemples, la xerrada sobre Josep Zulueta coincideix amb el 105è aniversari de la fundació de la Cooperativa Cadí; la sortida guiada sobre la Seu d’Urgell durant la Segona Gerra Mundial coincideix amb la commemoració dels 75 anys del final d’aquesta contesa bèl·lica; la conferència sobre les arrels urgellenques de Palmira Jaquetti coincideix amb el 125è aniversari del naixement d’aquesta escriptora; i la dedicada a les pandèmies de còlera i grip espanyola a la Seu d’Urgell.

En aquest doble cicle també es presentaran les novetats historiogràfiques com: El pariatge d’Organyà de 1233: un precedent dels pariatges d’Andorra; i ‘Santa Maria de les Peces, 1543. Les primeres falles documentades de Catalunya’, xerrades que tindran lloc a la sala Xart de l’Ajuntament d’Organyà, i a al local social de l’Ajuntament d’Alàs i Cerc, respectivament.

Obiols ha assenyalat que aquestes propostes també estan vinculades a les Jornades Europees de Patrimoni que també coincideixen amb les dates de celebració d’aquest doble cicle.

El calendari

– DIVENDRES 9 D’OCTUBRE A LES 20H A LA SALA SANT DOMÈNEC. Conferència: ‘Josep Zulueta i Gomis (1858-1925). L’home que va canviar el Pirineu’ a càrrec de Carles Gascón.

– DISSABTE 10 D’OCTUBRE A LES 17H A LA CASA DELS PARCS. VISITA GUIADA. Els passos de la memòria. La Seu d’Urgell durant la Segona Guerra Mundial a càrrec de Pilar Aláez. (Aquesta sortida es repetirà el diumenge 25 d’octubre, a 11 hores).

– DIMECRES 14 D’OCTUBRE A LES 20H A LA SALA SANT DOMÈNEC. Conferència: ‘Les arrels urgellenques de l’escriptora Palmira Jaquetti’ a càrrec d’Akior Santos.

– DIMECRES 21 D’OCTUBRE A LES 20H A LA SALA SANT DOMÈNEC. Conferència: ‘La Seu medieval. Resultats de la intervenció arqueològica preventiva a l’antic pati de les Monges’ a càrrec de Òscar Augé.

– DISSABTE 24 D’OCTUBRE A LES 20H A LA SALA XART DE L’AJUNTAMENT D’ORGANYÀ. Conferència: ‘El Pariatge d’Organyà de 1233: un precedent dels pariatges d’Andorra’ a càrrec de Carles Gascón.

– DIUMENGE 25 D’OCTUBRE A LES 11H A LA CASA DELS PARCS. VISITA GUIADA. Els passos de la memòria. La Seu d’Urgell durant la Segona Guerra Mundial a càrrec de Pilar Aláez.

– DIMECRES 28 D’OCTUBRE A LES 20H A LA SALA SANT DOMÈNEC. Conferència: ‘Temps de pandèmies recents (segles XIX-XX): la Seu d’Urgell durant el còlera i la grip espanyola’ a càrrec de Julio Quílez.

– DISSABTE 7 DE NOVEMBRE A LES 18H AL LOCAL SOCIAL DE L’ AJUNTAMENT D’ALÀS I CERC. Conferència: ‘Santa Maria de les Peces, 1543. Les primeres falles documentades de Catalunya’ a càrrec de Carles Gascón.

Inscripcions prèvies

Per assistir les conferències del cicle Parlem d’Història-Desenterrant el Passat que tindran lloc a la sala Sant Domènec de la Seu d’Urgell caldrà fer inscripció prèvia a: http://agenda.laseu.cat/parlemdhistoria

Per participar a les dues sortides guiades caldrà trucar a Turisme Alt Urgell, mentre que per assistir a les conferències d’Organyà i Alàs, caldrà trucar als ajuntaments respectius per poder assistir-hi.

Totes les activitats són gratuïtes. Més informació: info@espaiermengol.cat