Combat la flacciditat i tingues la pell més jove

Una dona tenint cura de les seves cames

L’hivern pot ser un repte per a la teva pell, especialment quan es tracta de mantenir la fermesa. Les baixes temperatures i la falta d’hidratació fan que la flacciditat corporal sigui més evident, però amb les cures adequades, pots mantenir una pell tonificada i jove tot l’any. Et donem els millors consells per a combatre la flaccidesa corporal, fins i tot en els mesos més freds.

Combatre la flacciditat no sols millora l’aparença de la pell, sinó que també contribueix a una millor circulació sanguínia i a mantenir una postura més ferma, la qual cosa reforça el teu benestar general.

Hidrata en profunditat: el teu millor aliat contra la flacciditat corporal

La hidratació és clau a l’hivern. El fred tendeix a ressecar la pell, la qual cosa accentua la pèrdua de fermesa.

Aplica cremes i olis corporals amb ingredients com a àcid hialurònic, col·lagen o elastina, que nodreixen en profunditat i restauren l’elasticitat de la pell.

Recorda aplicar el producte amb moviments ascendents per a estimular la circulació.

Activa el teu cos amb massatges i dutxes «fredes»

El massatge corporal no sols és relaxant, també és un potent tractament antiflacciditat. Utilitza un guant de crinera o massatjadors específics per a activar la circulació i millorar la fermesa.

Alterna amb dutxes d’aigua freda (tot el que puguis aguantar): el contrast tèrmic tonifica la pell i reforça la seva estructura.

Cuida la teva alimentació: un reforç des de dins

La pell ferma també es cuida des de dins. Incorpora en la teva dieta aliments rics en proteïnes, vitamines C i E, i àcids grassos essencials, que ajuden a la regeneració cel·lular. Evita l’excés de sucres i aliments ultraprocessats, que acceleren l’envelliment cutani.





