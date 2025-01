Després de participar en la Secció Oficial del Festival de Canes del 2023, la pel·lícula ‘Ciudad de asfalto’, de Jean-Stéphane Sauvaire arriba tardanament als nostres cinemes. El director de “Johnny Mad Dog” (2008) o “Una oración antes del amanecer” (2017) adapta al cinema el llibre ‘Black Flies’ de Shannon Burke de la mà dels guionistes Ben Mac Brown i Ryan King. Es tracta d’una pel·lícula efectista, per moments histèrica, al voltant de l’equip de dos paramèdics, el jove i inexpert Ollie Cross (Tye Sheridan), i l’experimentat paramèdic d’emergències, Rutkovsky (Sean Penn), els quals es dediquen a salvar vides en situacions d’emergència amb la seva ambulància medicalitzada pels carrers de Nova York. Un cru i intens retrat de metges en situacions extremes, crítiques, dotat d’un missatge redemptorista, subratllat amb imatges simbòliques d’ales salvadores i retrats d’àngels, associat al torturat i expiatori personatge d’Ollie.

La pel·lícula transmet la tensió i l’estrès dels metges de primers auxilis, però també encomana el brogit i la violència de la nit novaiorquesa, amb un enfocament proper al thriller i, en concret, al cinema de parelles de policies, les buddy movies, on els dos sanitaris semblen agents uniformats que patrullen per una ciutat en convulsió constant i en risc permanent. Aquesta pel·lícula d’estètica cridanera i hiperbòlica i d’atmosfera rugent i tremendista sovint sembla una pel·lícula de guerra canviant el front bèl·lic pels ferits i morts en batusses i assassinats als carrers d’una ciutat infernal. Tot i la seva tendència a l’excés en força moments, la seva visió resulta hipnòtica i addictiva. El repartiment, encapçalat per la figura carismàtica de l’actor, director i productor Sean Penn, i secundat per Tye Sheridan, es completa amb l’exboxejador Myke Tysson i els actors Michael Pitt, Katherine Waterston i la boxadora Kila Rais que s’estrena en cinema.