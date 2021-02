L’ozó per a la desinfecció de llars, comerços, i fins i tot per al treball agrícola s’utilitza des de fa molts anys. No obstant això, el seu ús no era conegut per a molts de nosaltres fins que la pandèmia ho va posar en relleu.

Els avantatges de desinfectar amb ozó són molts. Coneguem-los.

No és perjudicial

El nivell tan baix d’oxidació de l’ozó quan és utilitzat per a la desinfecció no suposa riscos per a la salut, ni a curt ni a llarg termini. És important tenir-ho en compte, perquè no tots els productes químics utilitzats per netejar poden assegurar la seva innocuïtat.

No produeix residus

No produeix cap mena de residu. Enfront d’una altra mena de desinfectants i productes de neteja i higiene personal que danyen la capa d’ozó, la desinfecció amb ozó és una activitat beneficiosa per a l’ésser humà, els animals i el medi ambient.

Purifiquen aigua i aire

Una màquina d’ozó pot ser instal·lada tant per a la purificació de l’aire com de l’aigua. Això resulta útil, perquè si decidim purificar l’aigua amb ozó, podem netejar la llar i fins i tot la nostra roba sense necessitat de detergents. D’aquesta manera podrem estalviar diners i espai perquè no s’han de comprar productes de neteja.