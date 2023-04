Com saber si els mòbils de l’empresa han estat hackejats

Un hacker (Getty images)

Segons l’informe de ciberpreparació Hiscox 2021, el 48% dels ciberatacs a empreses es filtren a través de telèfons mòbils, ja siguin dels dispositius corporatius o dels que són propietat dels seus treballadors. És per això que es fa tan important conèixer quins són els senyals que podem observar en el nostre mòbil i que ens pot donar pistes per a detectar si està hackejat. Són aquests:

1. Funcionament defectuós del telèfon: si el teu mòbil comença a comportar-se de manera estranya, per exemple, si la bateria es descarrega més del que és habitual, si s’apaga i es reinicia sol, si s’obren aplicacions sense el teu consentiment o si hi ha un retard en la seva resposta, o si mostra missatges d’error inesperats, podria ser un senyal que hi ha algú manipulant el teu aparell.

2. Aplicacions desconegudes: si veus aplicacions instal·lades al teu mòbil que no has instal·lat tu mateix o si algunes aplicacions deixen de funcionar de manera adequada, també podria ser un senyal que el teu mòbil ha estat hackejat.

3. Consum de dades elevat: si notes un augment significatiu en el consum de dades o hi ha càrrecs inusuals a la teva factura sense cap explicació, podria haver-hi alguna persona fent servir el teu telèfon per a accedir a Internet, fer trucades internacionals o enviar missatges de text a números prèmium.

4. Missatges desconeguts: si reps missatges de text, correus electrònics o notificacions que no són familiars per a tu, podrien voler dir que han accedit al teu mòbil.





Per a solucionar el problema, aquí hi ha algunes mesures que es poden prendre:

– Actualitzar el sistema operatiu: assegura’t que el teu mòbil estigui actualitzat amb la darrera versió del sistema operatiu, ja que això pot ajudar a solucionar vulnerabilitats que els hackers podrien aprofitar.

– Instal·lar un antivirus per tal d’escanejar, detectar i eliminar programes maliciosos que podrien estar causant problemes.

– Reiniciar el mòbil: si sospites que el teu mòbil ha estat hackejat, reinicia’l de fàbrica per a eliminar qualsevol programari (software) maliciós que pugui estar instal·lat.

– Canviar totes les contrasenyes: és important canviar totes les contrasenyes associades a comptes importants, com ara el correu electrònic, les xarxes socials o el banc en línia.

– Configuració de seguretat: assegura’t que la teva configuració sigui adequada per a evitar possibles atacs. Configura la pantalla de bloqueig, el control d’accés a les aplicacions, les actualitzacions automàtiques, i altres característiques per a augmentar la seguretat.

– Evitar descarregar aplicacions de fonts no fiables: fes-ho només de fonts oficials, com ara Google Play o l’App Store, i verifica les ressenyes abans de descarregar qualsevol aplicació.

– Evitar connectar-se a xarxes Wi-Fi públiques, ja que poden ser insegures i permetre a un hacker accedir al teu telèfon. Si has de connectar-te a una xarxa Wi-Fi pública, utilitza una connexió VPN per a encriptar les dades.