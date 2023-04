Els beneficis que aporten els cereals en la nostra alimentació

Una dona recollint cereals (Pexels)

El passat mes de març es va celebrar el Dia Mundial dels Cereals, un aliment clau per a entendre la història de la humanitat. L’habilitat per a produir, emmagatzemar i distribuir els cereals dels primers pobladors van aconseguir la florida de les antigues civilitzacions. Així que, sí, els cereals són els protagonistes de la nostra entrada d’aquesta setmana.

Els cereals: Un aliment clau, des de sempre

Com explica la FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations), el blat, l’ordi, la civada o la quinoa són alguns dels pertanyents al grup dels cereals. Per exemple, el blat de moro es conreava en el continent americà abans de l’arribada dels europeus, l’arròs és predominant en civilitzacions asiàtiques, mentre que a Etiòpia i en altres zones d’Àfrica l’ordi era molt conreada.

Precisament és en les àrees més pobres del món que els cereals adquireixen un paper predominant com a fonts de carbohidrats i base de les dietes: l’aportació del consum energètic del cereal pot superar el 70% als països en desenvolupament. En canvi, es redueix entorn del 40% a Europa i els Estats Units.

En dades del mateix organisme, l’any 2021 la producció mundial de cereals va créixer més de 2 milions de tones, fins a les gairebé 2.800 milions de tones. Així que avui volem reconèixer i ressaltar la importància dels cereals en la nostra dieta, no únicament per als humans sinó també per als animals.





Beneficis dels cereals

L’Organització Mundial de la Salut inclou els cereals integrals com el blat de moro, la civada, el blat o l’arròs bru no processat entre els aliments necessaris en una dieta sana. Els cereals es troben en la base de la Dieta Mediterrània, així que es recomana d’una a dues racions en cada ingesta principal. Per què? Doncs perquè contenen vitamines, minerals, fibra, greixos i proteïnes, a més d’una alta aportació d’hidrats de carboni. A més són rics en vitamines del grup A i B.

Per exemple, el blat és una gran font d’energia (és a dir, de carbohidrats), però també ofereix nutrients com a lípids, fibra, proteïnes i vitamines. L’arròs, molt consumit als països asiàtics, és ric també en carbohidrats i fibra, i, a més, és un aliment baix en greix. Però no només això i és que també presenten beneficis en la cura d’una bona salut cardiovascular i en la prevenció de malalties com el càncer o l’alzheimer.

Els investigadors de l’Escola de la Salut Pública de Harvard assenyalen que consumir una mitjana de 34 grams diaris en grans sencers (és a dir, germen, segó i espora de quinoa, civada i blat) pot reduir el risc de mort prematura un 17%. I és que els grans de cereal són una gran font de rica fibra dietètica i d’antioxidants i minerals. El consum elevat de cereals integrals redueix un 11% el risc de malalties respiratòries i un 48% el de diabetis.

Per a ajudar-nos a incloure els cereals en la nostra dieta en una proporció que sigui beneficiosa per a nosaltres els membres de l’Associació Espanyola de Fabricants de Cereals inclouen l’etiqueta CDO (Quantitat Diària Orientativa). Aquí queda especificat la quantitat de greixos, sal, sucre, calci, ferro i calories de la ració d’un producte respecte a la Quantitat Diària Orientativa.





Compte amb els sucres!

Si penses en el moment esmorzar d’una família, el més probable és que t’imaginis a nens amb la cullera submergida en un enorme bol de cereals i llet. No obstant això, aquesta estampa no és sempre saludable. I és que com ha advertit l’OCU després d’analitzar més de 300 cereals, existeix un preocupant excés de sucre, fins i tot en aquells que semblen més saludables, com el Musli, en què es pot arribar a superar el 29% de sucre. Un 38% dels cereals analitzats presenta alts nivells de sucre, per sobre del 22,5%, fins i tot s’excedeixen en la dosi els denominats Cereals tipus Línia o els Fitness.





Per bellezaactiva.com | @bellezaactiva