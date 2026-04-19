El BC Andorra ho té a tocar però se li escapa la victòria contra l’UCAM Múrcia (89-95)

A cop de triple començava el partit entre el BC Andorra i l’UCAM Múrcia, amb un Aaron Best inspirat que sumava 9 dels primers 17 punts andorrans (minut 6, 17-13). La posada en escena dels tricolors era molt bona, però els murcians han estat molt superiors en les primeres rotacions. El seu pas endavant en l’àmbit físic i defensiu els hi ha donat ales, i colpejaven als andorrans amb un parcial de 0-8 que provocava el primer temps mort de Zan Tabak (minut 8:30, 19-26). Cacok s’encarregava de fer ara la feina, i amb un darrer intercanvi finalitzava el primer assalt amb el 22-28.
En la represa del joc els visitants anotaven, però la reacció del BC Andorra no podia ser millor. Tornant a pista les primeres espases, els andorrans passaven per sobre als de Sito Alonso amb un parcial que s’ha enfilat fins al 15-0 (minut 16, 37-30). La Bombonera es bolcava amb l’equip, com no fer-ho!? Una gran feina en ambdós cèrcols que, tot i la petita reacció visitant, donava avantatge als tricolors al descans, amb el 48-43. Els de Zan Tabak aconseguien un 21-10 en aquest assalt i guanyaven la lluita en el rebot al segon millor equip de la lliga en aquesta estadística (24-18, amb 11 rebots ofensius). També destacava la cura de la pilota, havent sumat només 3 pilotes perdudes.
Conscient de la inferioritat dels seus en el rebot, Sito Alonso apostava per una defensa zonal que ha acabat mantenint fins al final del partit. Artem Pustovyi es carregava amb tres faltes personals, però Rubén Guerrero trobava forat en aquella zona i confirmava la bona arrencada del BC Andorra en la segona part (minut 22:30, 53-45). L’UCAM anava traient el cap i reaccionant a base de talent individual, però les rotacions de Tabak ara sí sorgien efecte i era Justin McKoy des del triple que permetia seguir per davant (minut 27:30, 64-57).
En el tram final de període, els visitants aconseguien un parcial de 2-9 que deixava l’igualat marcador de 66-66 per a encarar els darrers deu minuts. Un parcial que naixia de dos triples seus de molt mèrit, un al darrer segon i puntejat des de la cantonada després d’una pilota dividida i l’altre des de ben bé 8 metres. En aquest instant tothom era conscient de que el rival començaria més fort que mai, i calia estar a l’alçada com s’havia estat durant tot el partit. Malauradament el cèrcol es tancava, tot i tenir tirs còmodes davant la defensa zonal murciana, i ells aprofitaven per a donar-li la volta al partit com un mitjó (minut 34, 69-75).
Cal dir també que el criteri arbitral canviava del no res, i això no ajudava, ni de bon tros. L’aturada de Tabak no podia anar millor, i mitjançant Artem Pustovyi i Yves Pons ara era Sito Alonso qui ho frenava. L’equip no estava, ni de lluny, mort (minut 35, 73-75). DeJulius apareixia per a ells i els hi donava aquest punt diferencial que el BC Andorra no sabia contestar i anava veient com el partit s’anava escapant (minut 37:30, 78-86).
Els tricolors tornaven a entrar a l’estira-i-arronsa, però DeJulius anotava el seu 22è punt i seguia marcant la línia (minut 39, 82-88). Amb alguna que altra decisió favorable per als murcians, un triple de Martin clavava una estocada que gairebé sentenciava el partit. Tot i no deixar de lluitar fins el darrer segon, uns darrers tirs lliures visitants, amb tot decidit, deixava el 89-95 final.
Crònica de la web del BC Andorra