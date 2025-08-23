El Govern aprova el nomenament de set places de bombers, tres de nova creació en període de formació

El Govern ha aprovat aquesta setmana el nomenament de set bombers de nivell C1 en període de formació, tres de les quals són de nova creació i la resta per a cobrir jubilacions. Els set efectius provenen del procés de selecció que es va iniciar al maig d’enguany. En total, es va presentar prop d’una vintena de candidats, dels quals només han passat l’examen els set candidats seleccionats.
Amb aquest pas, l’Executiu compleix amb l’anunci que va fer durant l’acte institucional celebrat a la caserna de Santa Coloma del Cos de Bombers per a commemorar el patró del cos al mes de març on es va anunciar la convocatòria de tres noves places que permetran assolir un total de 124 places disponibles.
El període de formació d’aquests agents s’iniciarà l’1 de setembre de 2025 i s’allargarà 6 mesos, mentre que el període de prova té una durada de dotze mesos.