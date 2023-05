Com reduir el colesterol amb una dieta saludable

Infografia indicant un nivell baix de colesterol (Getty images)

El colesterol és una substància cerosa i greix que es troba en uns certs aliments i en el nostre cos. Encara que el colesterol és essencial per a la producció d’hormones i altres funcions corporals, l’excés de colesterol en el cos pot augmentar el risc de malalties cardíaques i altres problemes de salut. El colesterol es divideix en dos tipus: LDL (colesterol “dolent”) i HDL (colesterol “bo”). El LDL és el tipus de colesterol que s’acumula en les artèries i pot causar obstruccions, mentre que el HDL ajuda a transportar el colesterol fora del cos.

Aquí hi ha alguns canvis en l’estil de vida que pot fer per a reduir el seu colesterol LDL:

1. Segueixi una dieta saludable: Mengi aliments rics en fibra com poden ser: fruites, verdures, llegums, nous i grans sencers. També és important limitar el seu consum d’aliments rics en greixos saturats i trans, que augmenten el colesterol LDL. Opti per carns magres, com el pollastre i gall dindi sense pell, i peix ric en àcids grassos omega-3, com el salmó i el verat. Eviti els aliments fregits i processats, les patates fregides, les hamburgueses i les pizzes, que solen ser alts en greixos trans. Els aliments rics en colesterol com el rovell d’ou, el fetge i el llard, s’han de limitar a una porció per setmana.

2. Consumeixi aliments enriquits amb fitosterols vegetals, ja que aquests ajuden a reduir el colesterol LDL (“dolent”) i a augmentar el colesterol HDL (“bo”). Alguns d’aquests aliments són el suc de taronja i els cereals.

3. Faci exercici regularment: Tracti de fer exercici aeròbic moderat, com caminar, córrer, nedar o anar en bicicleta, durant almenys 30 minuts al dia, cinc dies a la setmana.

4. Mantingui un pes saludable: El sobrepès i l’obesitat poden augmentar els nivells de colesterol LDL. Si necessita perdre pes, intenti fer-ho lentament a través de canvis en la dieta i l’exercici. Parlar amb un professional de la salut pot ser útil per a establir metes realistes de pèrdua de pes.

5. Deixar de fumar: Fumar no sols augmenta els nivells de colesterol LDL, sinó que també danya les parets de les artèries i augmenta el risc de malalties cardíaques. Si necessita ajuda per a deixar de fumar, parli amb el seu metge o busqui recursos locals.

6. Limitar el consum d’alcohol: El consum excessiu d’alcohol pot augmentar els nivells de colesterol LDL. Si decideix beure, faci-ho amb moderació. Els experts recomanen no més d’una beguda al dia per a les dones i dues per als homes.

7. Prendre medicaments per a reduir el colesterol: En alguns casos, el canvi en l’estil de vida no és suficient per a reduir el colesterol. En aquests casos, els medicaments receptats per un metge poden ser una opció. Els medicaments més comuns són les estatines, que poden reduir significativament els nivells de colesterol i, per tant, reduir el risc de malalties cardíaques.