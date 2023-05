La Kings League, el primer gran títol de Piqué fora del Barça

Imatge de Gerard Piqué i els dirigents de la Kings League al Camp Nou (Kings League)

El 8 de novembre de l’any passat, Gerard Piqué, va ser expulsat a la zona de vestidors del camp de l’Osasuna amb targeta vermella. Així va finalitzar la trajectòria professional del futbolista català. Una carrera repartida entre el Manchester United, el Saragossa i el Barça. Piqué sempre serà recordat per formar part de la millor plantilla de la història del club blaugrana i també per la seva manera de ser fora del terreny de joc. Més enllà de la seva mediàtica relació amb la cantant colombiana Shakira i les picabaralles amb els mitjans de comunicació o l’entorn mediàtic del futbol, el barceloní també ha mostrat un interès pels negocis.

A través del seu hòlding empresarial, Kosmos, el primer gran projecte internacional va ser la refundació de la Copa Davis de tenis. Després d’aquesta iniciativa arribava el punt d’inflexió: l’aparició de l’streamer Ibai Llanos. En plena pandèmia del coronavirus, les dues figures es van inventar un Mundial de Globus i el producte ha anat evolucionant fins a la Kings League.





Una competició enfocada a l’entreteniment

La lliga està formada per 12 equips, cadascun dels quals és propietat de reconeguts streamers com el mateix Llanos, Gerard Romero, Adri Contreras, Spursito, DjMaRiio o els exfutbolistes Iker Casillas i Kun Aguero. Els partits tenen una durada de 40 minuts i el funcionament del matx, com la resta de la competició, es va regulant a partir de les votacions dels fans. Aquest aspecte és clau per a entendre l’èxit de la Kings League. Des de l’inici de la competició, entre desembre del 2022 i principis de gener, Piqué ha recalcat la idea que el seu projecte neix d’un desig del públic de consumir futbol d’una forma diferent.

En la primera edició de la lliga, els partits s’han celebrat en un pavelló de la Zona Franca de Barcelona i s’han popularitzat a través dels canals de Twitch i Youtube dels streamers. Pel que fa als participants, la seva condició de jugadors no professionals (amb excepcions puntuals) i del carrer han incrementat el sentiment d’autenticitat per part dels seguidors de la Kings League.





Les claus del model empresarial

“Han sabut triar els presidents dels equips, perquè són comunicadors i persones que connecten amb la gent jove”, així identifica Manu Carrasco, membre de la comissió d’Esports del Col·legi d’Economistes de Catalunya, un dels elements de la proposta de negoci de la Kings League. Ibai Llanos i Gerard Piqué són la cara visible del projecte, tot i que la direcció del mateix va a càrrec d’Oriol Querol. CEO de Kosmos, Querol acumula una llarga experiència en el sector audiovisual. Un altre dels noms sense protagonisme a primera línia, però imprescindible per entendre l’èxit de la Kings League és el de la periodista Anna Tormo, responsable de l’àrea digital del hòlding de Piqué.

A escala societària, l’exjugador del Barça i Llanos formalitzen la seva relació a través de Goatch. L’accionariat de l’empresa, que acaba de fitxar Eduard Scott com a director general, està repartit al 50% entre les dues figures mediàtiques. Sota el criteri de Carrasco, el fet que Piqué i el seu equip facilitin que cada propietari d’equip pugui comercialitzar els seus actius “és una bona decisió”. Seguint el plantejament, l’executiu observa a la Kings League alguns trets similars a la gestió d’altres projectes com el de Dorna amb el motociclisme.





L’esclat del Camp Nou

Ara fa unes setmanes, concretament el 27 de març, el Camp Nou va acollir la celebració de la final a quatre de la Kings League, cita que va proclamar l’equip El Barrio com a primer guanyador. Les instal·lacions del Futbol Club Barcelona van registrar una assistència de 92.522 espectadors i una audiència mitjana d’1,4 milions d’espectadors per les diverses plataformes.

Un cop digerit l’èxit, Gerard Piqué i el seu entorn ja treballen amb l’horitzó de l’expansió internacional de la Kings League. Tot apunta que la primera parada serà la regió de l’Amèrica del Sud, un viatge que comptarà amb padrins com Neymar i Ronaldinho. “Aquest moviment respon a la idea d’explotar altres mercats i així no canses un únic punt”, conclou el representant del Col·legi d’Economistes.

Fins noves notícies, de moment, Kosmos ja ha activat la Queens League (Dones) i la Prince League (Infantil). Tal com recull el portal YouGov, el 51% de la població a Espanya sap l’existència de la Kings League. El percentatge s’incrementa fins al 74% quan arribem al públic jove. L’informe també recull que la competició és l’esdeveniment esportiu amb més seguiment a la franja de 18 a 34 anys.





Aleix Ramírez