Com es va crear Whatsapp

La ment que està darrere de Whatsapp és la de Jan Koum, un ucraïnès que va emigrar amb 16 anys als Estats Units. Durant la seva joventut es va interessar per la programació i va aconseguir entrar a la Universitat de San José, però no va acabar els estudis.

El 1997 va ser contractat per Yahoo! on va conèixer a Brian Acton, qui més endavant seria una figura clau (el soci cofundador de WhatsApp). Tots dos es van fer amics i el 2007 van abandonar el treball i es van prendre un any sabàtic per Sud-amèrica.

Es diu que la idea va sorgir de Koum perquè el gimnàs al qual anava no acceptava l’ús de telèfons mòbils i perdia moltes trucades durant l’entrenament. Com a solució, se li va ocórrer que en la llista de contactes del mòbil aparegués al costat del nom una etiqueta de l’estat (a casa, en el gimnàs, ocupat, en línia, etc.). D’aquesta manera, altres usuaris sabrien si aquesta persona estava o no operativa.

Els inicis van ser durs: l’aplicació fallava i ningú la descarregava, fins que Apple va actualitzar l’iPhone i va permetre les notificacions. D’aquesta manera, Koum va fer canvis perquè l’app notifiqués als seus usuaris els canvis d’estat. Gràcies a això, Koum va crear aquest sistema de missatgeria instantània.