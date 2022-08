Com era allò? Quan ensopeguis intenta aixecar-te de nou (si et deixen)

Molta gent sap que els camells i els dromedaris són animals molt forts que sobreviuen a situacions extremes en el desert. Són capaços d’aguantar com poques espècies la manca d’aigua i de suportar molta càrrega a les seves espatlles. Bé, sempre hi ha l’excepció que ens vingui a confirmar la regla. Play al vídeo!

La veritat és que les imatges amb la música que li han posat ens fan riure. Tot i això, superades les rialles, estarem d’acord que en moltes ocasions l’ús d’animals per a finalitats turístiques ratlla el límit del moral. És per a castigar al propietari del camell amb la mateixa moneda i als turistes (aquests tampoc s’escapen) a una bona temporada de règim per a alegria de l’animal.