Què fer si al nen no li agrada l’esport

La capacitat física per a fer esport i posar-se en forma no es té fins als 6-7 anys d’edat, perquè abans no s’és capaç de prestar atenció molt de temps a alguna cosa. Altres vegades, pot ser la timidesa o la por de defraudar als pares, entrenadors o companys.

Abans de res, cal deixar clar que l’important és estar en forma i divertir-se. Pot ocórrer també que no ha trobat l’esport que li agrada. Per a ajudar-los a fomentar l’esport, hi ha mètodes, com donar-los suport en les activitats esportives extraescolars, acompanyar-los als partits o participar amb els seus equips, i tenir en compte les seves preferències.

A més, l’activitat ha d’adaptar-se a la seva edat, així com a la seva maduresa física, cognitiva, emocional i social. En qualsevol cas, no exerciu pressions sobre l’infant i busqueu junts alternatives. Valora el seu esforç i menys els resultats, la competitivitat o el rendiment. Mai el castiguis sense anar a un partit o a la classe de gimnàstica.

Dona exemple i fes una mica d’esport. El cap de setmana es poden fer activitats junts com una excursió, jugar a la pilota, esquiar, piscina o bici. D’aquesta forma, esteu compartint temps i una activitat.

Per Familiaysalud.es