Creixement personal: Fi de l’Alarma

Ja hem arribat al final de l’estat d’alarma. Continuem tenint algunes obligacions. Totes elles importants. S’uneix el final de l’estat d’alarma amb l’inici de l’estiu. Un moment que podria semblar-se a l’efervescència d’unir, com molts ja haureu vist, un caramel en concret amb un refresc de cola. Ho dic així per no dir marques però si ho busqueu a internet veureu com d’espectacular és el tema.

L’alegria que comporta sempre l’arribada de l’estiu al costat de la fi de l’estat d’alarma pot arribar a ser exagerada. Per això no hem d’oblidar les precaucions que hem de continuar prenent. És el moment d’aprofitar tota aquesta energia i dirigir-la a camins que et facin sentir feliç, camins que t’agradin i en els quals et sentis còmode.

Pot ser que algú ho trobi una cosa repetitiva. Sé que en molts llocs es parla de crisis i no dic que no sigui cert. Dic que les persones al carrer tenen ganes de continuar treballant, de tornar a la normalitat. A excepció evidentment d’aquelles persones que han hagut de sofrir les pitjors conseqüències d’aquesta pandèmia, la resta té ganes de convertir aquest excés d’energia en una cosa positiva. Per això estic convençut que és el moment de no veure el got ni mig ple ni mig buit. El got està a la meitat i podem tornar a omplir-lo.

