Com deshidratar aliments a casa i incorporar-los al menú

Uns ceps tallats i deshidratats per a ser conservats (AMIC)

Els aliments deshidratats duren més temps, són molt versàtils i contribueixen, a més a més, a reduir el malbaratament de menjar. La indústria ens ofereix cada cop més opcions, que abasten des de les fruites i les verdures fins a les carns, els peixos o els lactis. També podem deshidratar aliments a casa, encara que no tots.

Tècniques per a deshidratar aliments a casa

Hi ha diferents maneres casolanes d’allargar la vida útil dels aliments mitjançant l’eliminació de l’aigua.

Al sol. Els aliments es col·loquen sobre una reixeta o safata en un lloc exposat al sol, protegint-los amb una malla fina per a evitar la pols i els insectes. Es gira periòdicament per a assegurar un assecament uniforme. Cal emmagatzemar-los en recipients hermètics.

Al forn. Es preescalfa el forn a 60 ºC. Cal tallar els aliments a rodanxes fines i col·locar-los en una safata sobre paper de coure. Deixar la porta lleugerament entreoberta i voltejar els aliments cada dues hores. Aquest procés pot durar entre 6 i 12 hores.

Deshidratador elèctric. És un dispositiu dissenyat específicament per a aquest fi. Cal ajustar la temperatura i el temps d’assecament, que variarà entre 4 i 12 hores segons l’aliment.





Quins aliments no s’han de deshidratar a casa

Encara que la indústria pot deshidratar gairebé tots els aliments, n’hi ha alguns, el dessecat dels quals no es recomana fer a casa. Són aquests:

Aliments amb alt contingut de greix. No es deshidraten bé perquè el greix no s’evapora com l’aigua.

Lactis. La llet o el formatge no s’han de deshidratar a casa a causa del risc de contaminació bacteriana.

Ous crus. No s’han de deshidratar a la llar a causa del risc de salmonel·la i altres bacteris.

Fruites o verdures molt riques en aigua. Aliments com el cogombre, l’enciam o la síndria poden perdre la textura i el sabor durant la deshidratació.

Salses i aliments líquids. La seva consistència fa que sigui difícil evaporar l’aigua uniformement sense que el producte final quedi inutilitzable.

Aliments enllaunats. Ja han estat processats i contenen nivells elevats d’humitat, cosa que els fa inadequats per a la deshidratació casolana.





