Espais sostenibles i conscients: una tendència clau el 2025

Interior d’una casa concebuda amb materials sostenibles (AMIC)

La sostenibilitat continua posicionant-se com un element essencial en el disseny d’interiors, marcant la pauta per a les tendències del nou any 2025. La consciència ambiental creixent dels consumidors impulsa la recerca de solucions responsables que minimitzin l’impacte ambiental sense renunciar a la funcionalitat i l’estil.

En aquest context, l’ús de materials sostenibles està guanyant protagonisme. Les fustes certificades, provinents de boscos gestionats de forma responsable, destaquen com una de les opcions preferides, no només per la bellesa natural sinó també pel baix impacte ecològic. A això se sumen els tèxtils orgànics, com el cotó o el lli, que es cultiven i processen de manera ètica, oferint opcions més saludables i duradores per a la llar.

Els acabats que incorporen materials reciclats també estan en auge. Des de terres fets amb compostos reutilitzats fins a mobles fabricats amb plàstics recuperats, aquestes alternatives permeten donar una nova vida als recursos i contribueixen a l’economia circular. A més, moltes opcions s’acompanyen de processos de fabricació que redueixen les emissions de carboni i promouen l’eficiència energètica.

El disseny sostenible no es limita als materials; també inclou la planificació dels espais. Els interiors moderns aposten per la funcionalitat i l’aprofitament òptim dels recursos. La il·luminació natural es potencia mitjançant grans finestres o claraboies, reduint la dependència de la llum artificial i millorant l’eficiència energètica. Així mateix, s’integren sistemes de control intel·ligent per a la climatització i el consum elèctric, cosa permet un ús més conscient de l’energia.

La tendència cap a espais sostenibles també es reflecteix a la paleta de colors i textures. Les tonalitats naturals i terroses, juntament amb acabats que imiten les imperfeccions pròpies dels materials orgànics, evoquen una connexió amb la natura. Aquest enfocament no només crea ambients relaxants, sinó que també reforça la idea de sostenibilitat com a elecció integral i coherent.





Per Tot Sant Cugat