Com combatre de manera efectiva les taques facials

Hi ha a l’abast solucions per a les taques facials (Aiony Haust)

Especialment després de l’estiu, les taques facials es fan més evidents. Siguin lentígens, melasma o hiperpigmentacions postinflamatòries, totes aquestes imperfeccions solen activar-se per l’exposició solar i es converteixen en el principal enemic a batre durant els mesos freds. La Dra. Ana Rodríguez-Villa, del centre de dermatologia avançada IMR, recomana una estratègia integral per a tractar les taques de la pell: diagnòstic precís, una rutina cosmètica personalitzada i tractaments específics com a làser, IPL o píling.

El diagnòstic: clau per a un tractament reeixit

Per a tractar correctament les taques, un bon diagnòstic és essencial. Segons la Dra. Rodríguez-Villa, els dermatòlegs estan entrenats per a diferenciar els tipus de hiperpigmentació. A IMR, aquest diagnòstic se secunda amb tecnologia avançada que permet analitzar la profunditat i les característiques de cada taca. Aquesta anàlisi detallada és crucial, ja que no tots els tractaments són adequats per a cada tipus de pigmentació.





Taques facials: el problema més comú després de l’estiu

Al final de l’estiu, els lentígens, el melasma i les hiperpigmentacions postinflamatòries es converteixen en les principals consultes dermatològiques:

– Lentígens: Aquestes taques planes i petites, causades per l’exposició solar excessiva, són comunes en persones majors i solen aparèixer en el rostre, escot i mans. És important diferenciar entre el lentigen solar i el lentigen maligne, ja que el tractament difereix dràsticament.

– Melasma: Amb un fort component hormonal, el melasma apareix principalment en dones en edat fèrtil o embarassades, activant-se amb el sol. Es localitza en el llavi superior, galtes i front, i té un aspecte difús i ombreig.

– Hiperpigmentació postinflamatòria: Aquestes taques fosques es produeixen com a resposta a una inflamació o lesió, sent l’acne o procediments estètics les causes més comunes.





Tractaments per a cada tipus de taca

Cada tipus de taca requereix un tractament específic. Segons la Dra. Rodríguez-Villa, els lentígens responen molt bé al IPL o al làser de picosegons, que esborren les taques visibles i unifiquen el to de la pell.

El melasma, no obstant això, ha de tractar-se amb major cura, ja que la calor intensa d’alguns làsers pot empitjorar la situació. Per al melasma, els tractaments inclouen mesoteràpia amb àcid tranexàmic, pílings, i làsers de pols ultracurt.





El repte del melasma hormonal

El melasma hormonal és particularment complicat de tractar, perquè està directament relacionat amb les fluctuacions hormonals. Per a millorar els resultats, és fonamental ajustar qualsevol desequilibri hormonal subjacent, com l’ús d’anticonceptius. Encara que és un procés llarg i pot requerir ajustos constants, amb el tractament adequat es poden obtenir bons resultats





Per bellezactiva.com