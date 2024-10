No pugen la majoria dels pantans

Francesc Mauri

El primer episodi de pluja extensa de la tardor va afectar Catalunya entre els dies 3 i 4 de setembre de 2024. La precipitació va ser general a Catalunya, amb acumulacions de 20 a 50 mm a gran part del país i més de 50 mm a sectors de Ponent, de la Catalunya Central i del sud, així com a punts del Maresme, el Vallès Oriental i la Garrotxa. En canvi, la pluja va ser minsa, inferior a 5 mm, a l’Alt Empordà. Al Priorat i muntanyes de Prades, només entre 20 i 30 mm. També al marge de les pluges més importants, Solsonès, Alt Berguedà, Cerdanya i Ripollès.

Cal destacar els més de 75 mm que es van enregistrar a la Granadella (les Garrigues) amb 87,5 mm, els 76,4 mm a Cervera (la Segarra), i els 75,8 mm a la Palma d’Ebre (la Ribera d’Ebre).

Al conjunt de Catalunya, el dia 4 va ser el dia més plujós des del 29 d’abril d’enguany, però l’episodi de pluja va ser especialment rellevant a sectors del sud i de Ponent que tenen una pluviometria anual escassa i que en alguns casos havien rebut menys de 50 mm de pluja al llarg de l’estiu. A diversos sectors de Ponent, la jornada del dia 4 va ser la més plujosa dels últims cinc anys, des del 22 d’octubre de 2019.

Entre el 6 i 8 de setembre, especialment al litoral i prelitoral, amb acumulacions abundants de precipitació per sobre dels 80 mm a: 123,0 mm a Montblanc (la Conca de Barberà); 95,6 mm a Querol (l’Alt Camp); 90,2 mm a Arenys de Mar (el Maresme); i 81,8 mm a la Roca del Vallès – ETAP Cardedeu (el Vallès Oriental). Entre els dies 17 al 24 de setembre la pluja va ser freqüent, però irregular a Catalunya, amb aiguats de 50 a 100 mm a punts del litoral, sobretot al sud, on al Baix Ebre es van registrar més de 200 mm.

Els aiguats més intensos al sud del país van caure entre el 17 i el 21, del 19 al 21 la pluja també va ser molt abundant al Pirineu occidental, amb més de 100 mm a l’Alta Ribagorça i la Vall Fosca, mentre que entre els dies 22 i 23 van ser més destacats a punts de l’Empordà i del litoral Central. Cal destacar els 244,9 mm a l’Ametlla de Mar (el Baix Ebre), els 198,2 mm als Alfacs (el Montsià), o els 160,3 mm a Viu de Llevata (l’Alta Ribagorça).

En alguns casos la pluja va caure amb intensitat forta, amb quantitats pròximes als 100 mm en un sol dia i molt localment més de 40 mm en 30 minuts: 42,0 mm a l’Ametlla de Mar el dia 17; 40,6 mm a Lladurs (el Solsonès) el dia 19; 41,0 mm a Tarragona – Complex Educatiu (el Tarragonès) el dia 20; finalment el dia 22 es van registrar 52,0 mm a Castell d’Aro (el Baix Empordà) i a Malgrat de Mar (el Maresme), i 41,4 mm a Espolla (l’Alt Empordà).

Aquest és el resum de Meteocat, modificat lleugerament del mes de setembre. Un cop més, la pluviometria, no va ser general ni generosa als pantans i conques més castigats per la sequera. Llobregat, Cardener, Ter, Siurana, Riudecanyes, Muga, etc. Fora clarament de l’abast del tipus de pluges necessari. La Pallaresa i Ribagorçana, en canvi, fa mesos, des de novembre de l’any passat, reben importants i continuades pluges.

No tan sols l’explicació s’acaba aquí. Per a superar aquestes xifres de reserves tocant a zero a Ulldecona, Guiamets, Siurana, Riudecanyes o, per sota dels trenta i el 20% en alguns casos, la rèmora de quatre anys de sequera és endimoniada. Només pluges persistents i molt abundants durant setmanes i, sobretot mesos, serien capaces de girar la truita als pantans del sud. Els dels nord i nord-est, per fesomia de les conques necessitarien situacions menys extraordinàries.