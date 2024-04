Com aconseguir un bacallà ben dessalat

Bacallans conservats en sal (Getty images)

El bacallà és un dels plats més característics de la cuina catalana, però moltes vegades la seva preparació pot resultar complicada si no se segueixen els passos adequats per a dessalar-lo. Saber com dessalar-lo correctament és clau per a aconseguir un plat deliciós i equilibrat. El procés de dessalar el bacallà és vital no només per a eliminar l’excés de sal que conté, sinó també per a conservar la seva textura i sabor característics. Aquí us presentem una guia senzilla de com fer-ho:

Triar la peça adequada: És important seleccionar un bon bacallà per a garantir el millor resultat. Preferiblement, tria una peça gruixuda i carnosa, ja que la seva textura serà més uniforme i resistirà millor el procés de dessalat.

Dessalar: El primer pas és posar el bacallà en remull durant un mínim de 24 hores a la nevera. Aquesta primera etapa ajuda a rehidratar el peix i a començar a eliminar la sal de la seva superfície.

Canvi d’aigua: Després del remull inicial, retira el bacallà de l’aigua i descarta-la. A continuació, torna a cobrir el peix amb aigua fresca i torna’l a posar a la nevera. És recomanable canviar l’aigua cada 8-12 hores.

Provar la salinitat: Per a saber si el bacallà està prou dessalat, pots provar un petit tros del peix. Si encara és massa salat, continua canviant l’aigua fins que el sabor sigui el desitjat. És important no deixar el bacallà en remull massa temps, ja que pot perdre la seva textura i sabor característics.

Assecar el bacallà: Un cop dessalat, asseca bé el bacallà amb paper de cuina abans de cuinar-lo. Això ajudarà al fet que la seva pell quedi cruixent i la seva carn mantingui la seva suculència.