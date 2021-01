‘Un Ajuntament anomenat Ells’, de Francesc Candel, a internet per capítols

La crisi del coronavirus ha deixat en escac molts projectes culturals i n’ha matat molts altres. Però alhora, ha intensificat la inventiva i ha donat lloc nous projectes innovadors que, més enllà de la pandèmia, poden marcar el camí de futur en la forma de presentar i consumir la cultura.

Un exemple molt gràfic és la iniciativa de la Fundació Paco Candel, que anuncia que editarà la novel·la Un Ajuntament anomenat Ells en versió catalana. La idea inicial de la Fundació era presentar la novel·la editada en paper per Sant Jordi, tot commemorant els 40 anys d’ajuntaments democràtics, però la pandèmia ho va impedir. I ara la proposta és que el lector també pugui llegir la novel·la per capítols a internet. El pròleg de Carles Duarte, que assegura que en aquest llibre Candel ens fa retrobar “del tot humanitzats, amb noms i cognoms, els polítics més influents d’aleshores, assumint els principals càrrecs institucionals, davant el repte d’agafar les regnes d’un país que havia estat governat pel franquisme des del fi de la Guerra Civil”.

Durant els darrers anys s’ha fet la traducció del text al català i s’ha preparat una edició digital que s’anirà publicant per capítols setmanals al web fundaciopacocandel.org, mentre es promouen subscripcions per l’edició en paper, que serà impresa properament. Els interessats podran dirigir-se a info@fundaciócandel.org i podran optar per recollir-lo a la seu social de la Fundació, el dia de la presentació del llibre, o rebre’l per correu en el seu domicili. Les despeses de la tramesa estan incloses en el preu de 20 euros. Es tracta d’una edició de 316 pàgines, format Din A5 i cobertes a tot color. La traducció la va assumir Esther Pardo i els serveis lingüístics de la Fundació Carulla van fer una acurada revisió per ajustar l’estil candelià.

Seguint la pauta d’Un charnego en el Senado, Francesc Candel novel·là el seu pas per la política municipal, concretament a l’ajuntament de l’Hospitalet. La reedició es produirà atenent a la voluntat de l’escriptor, que va viure una misteriosa desaparició dels exemplars del llibre dels aparadors i prestatgeries de les llibreries, a causa de poderosos interessos partidistes. El desig el formulà poc abans de morir, ara fa quinze anys, a la seva biògrafa (Esther Pardo: Els carrers de Paco Candel) i al president de la Fundació, Pere Baltà –que el va succeir en el càrrec-, qui en l’epíleg del llibre explica la frustració que va sentir Candel quan s’adonà que, en un no res, el llibre ja no es veia per enlloc.

Ens de Comunicació