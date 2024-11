Coberta del llibre “Infermeres en guerra”, de Xavier Bardolet i M. Cinta Sadurní

Títol: Infermeres en guerra

Autors: Xavier Bardolet i M. Cinta Sadurní

Pàgines: 192

Editorial: Eumo

“La perícia d’unes dones que van combatre el feixisme des dels hospitals del sistema sanitari internacional”.

“A traves de les paraules vaig transformar el sofriment i la impotència dels vençuts, entre els quals hi havia la meva família materna, en coratge” (M. Cinta Sadurní).

Vic va ser una de les ciutats escollides per les Brigades Internacionals per a establir-hi un dels seus hospitals, el qual va estar operatiu entre l’abril de 1938 i el gener de 1939. La seva historia, explicada a partir del testimoni d’algunes infermeres que hi van treballar, es també la historia d’una guerra que va mobilitzar centenars de voluntàries i va capgirar les seves vides. Concebuts com a unitats militars i sotmesos a un ferri control polític, els hospitals de les Brigades eren territori dels homes. S’hi parlava de combat, i no de pèrdua o sofriment.

És en les veus de les infermeres, en el relat del seu dia a dia, on descobrim el dolor, la precarietat, a vegades la negligència, però també la solidaritat entre dones provinents de cap a cap del món occidental, amb un mateix compromís, frenar el feixisme.

Font: lacasadellibro