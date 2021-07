Clément Mignon i Ellie Salthouse guanyadors de l’edició inaugural IRONMAN 70.3 Andorra

L’Andorra Multisport Festival, organitzat per The IRONMAN Group, tanca les portes amb l’inaugural IRONMAN 70.3 Andorra. La jornada ha començat sota un cel amenaçador, però les condicions meteorològiques han resultat ser perfectes per a la competició.

700 atletes de més de 20 nacionalitats s’han citat aquest diumenge al llac d’Engolasters per afrontar els 1,9km de natació, 90km sobre de la bicicleta recorrent carreteres per on han passat les grans voltes, com el Coll d’Ordino, i una mitja marató al costat del riu Valira de la capital andorrana.

Després de la natació el més ràpid en sortir de l’aigua ha estat l’italià Michele Sarzilla. Encara que sense molta diferència sobre els seus rivals, entre ells en Clément Mignon o en David Macnamee. En un tercer grup es trobava l’atleta australià, resident a Andorra, Cameron Wurf, Jordi Montraveta i Erik Merino.

L’espectacle ha començat llavors en el sector de bicicleta, amb Etienne Diemusch i Clément Mignon al capdavant. Tot i això, el seu lideratge no duraria gaire, ja que Wurf estava disposat a mostrar el seu clar domini sobre de la bicicleta, escalant posicions fins a col·locar-se líder. Llavors el triatleta i ciclista professional ha imposat un ritme frenètic i constant, però no li ha valgut per escapar-se de Mignon. En la segona pujada a Coll d’Ordino, Wurf i Mignon lideraven la cursa amb tres minuts de diferència sobre els seus perseguidors Dobard, Diemunsh i Sarzilla. Ha estat llavors, quan Cameron ha aprofitat l’últim descens per imposar-se amb 2 minuts d’avantatge sobre Mignon i arribar a la segona transició al capdavant.

Tot ha canviat en el sector a peu on el ritme a la bicicleta li ha passat factura a l’australià que ha patit en els primers quilòmetres fins a caure fins a la tercera posició. Fet que Mignon ha aprofitat per posar la vista a la meta i acabar travenssant-la com a guanyador en 4 hores 22 minuts i 56 segons. Michele Sarcilla ha estat segon.

El campió de la prova Clément Mignon s’ha mostrat “orgullós de guanyar a Andorra”. “El recorregut és realment dur, mai havia estat a Andorra i definitivament és un país perfecte per anar amb bicicleta” afegeix.

Per la seva banda, Cameron Wurf confessa estar “orgullós de que Andorra hagi pogut celebrar un esdeveniment d’aquesta magnitud”. “El recorregut és increïble. M’hauria agradat guanyar, però no ha pogut ser. Estic content d’haver pujat al podi a casa i poder portar flors a la meva dona”.

En categoria femenina, l’australiana Ellie Salthouse no ha deixat res a l’atzar i ha anat líder durant tota la cursa. El seu domini ha començat al sector de natació que ha completat en 27 minuts i 3 segons. Per darrere, la seguien un grup de 5 atletes, entre elles Emma Bilham o l’espanyola Laura Gómez.

El sector ciclista li ha servit a Salthouse per seguir ampliant el buit sobre les seves rivals, fins arribar a la transició amb un avantatge de 2 minuts i 38 segons sobre Emma Bilham i 5 minuts sobre l’alemanya Svenja Thoes.

L’australiana ha estat forta, ràpida i constant fins emportar-se l’or, vencent la cursa en 5 hores 10 minuts i 1 segon. Svenja Thoes ha estat segona i Emma Bilham ha completat el podi.

A l’acabar la carrera, la guanyadora ha afirmat que “el recorregut m’ha encantat, és bonic, increïble alhora que dur i en altitud”. “Hauré de tornar l’any que ve per defensar el meu títol” somriu Ellie Salthouse.

L’IRONMAN 70.3 Andorra també ha estat el Campionat d’Andorra de Mitjana distància, on el guanyador ha estat Xavier Jové (04.53:00) seguit de Pere Marquina (05.42:14) i Gerard Bargalló (06.09:44). En categoria femenina la guanyadora ha estat Alejandra López (07.01:15) i la segona classificada Mónica Tarragona (07.24:09).

Xavi Jové confirma que “tenia ganes de competir a casa, he preparat la cursa el millor que he pogut compaginant entrenaments i feina. Aquesta carrera és brutal”.