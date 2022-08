Clausura del XXXè Curs d’organistes d’Església a Montserrat

Del 22 al 27 d’agost ha tingut lloc a l’Abadia de Montserrat el XXXè curs per a organistes d’Església que organitzen des de fa molts anys l’Abadia de Montserrat i la Comissió Interdiocesana de Litúrgia de la Conferència Episcopal Tarraconense. El coordinador és el Germà Ramon Oranias, monjo benedictí de Montserrat. Una trentena d’assistents amb alguns oients, van seguir tots els crèdits del curs i van obtenir el Diploma pertinent, al final del curs.

El dia de l’entrega dels diplomes fou el dissabte 27 d’agost a la Sala de la façana de l’Abadia de Montserrat, i fou presidida per l’Arquebisbe d’Urgell, Mons. Joan-Enric Vives, President de la Comissió Interdiocesana de Litúrgia, i el Germà Diaca Ramon Oranias, OSB. L’entrega de diplomes sempre és un moment emotiu per a tots els joves, i ja no tant joves, participants que provenen de tots els indrets dels Països Catalans. Professors, alumnes i col·laboradors, entre les quals destaca M. Dolors Casanovas, que actua com a Secretària.

Mons. Vives en una breu exhortació va agrair en nom dels Bisbes de Catalunya el treball quasi sempre desinteressat que els organistes d’Església dediquen a les seves comunitats parroquials, que ajuda a mantenir la dignitat del culte litúrgic, a sostenir la participació activa del Poble de Déu i a gaudir amb la bellesa de la música d’orgue, el més complet dels instruments musicals.

També els demanà que s’esforcessin a dignificar l’acompanyament dels cants en les celebracions litúrgiques, renovar el repertori i a fer possible l’educació musical dels fidels. Al final de l’acte, el jove professor Marc Iglesias, va oferir una creació musical per a piano i veu, sobre un tema del poeta Martí i Pol, “cançó”.