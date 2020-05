Cinc usos del paper de diari en la llar

Tens molts diaris vells acumulats a la teva casa i no saps què fer amb ells? No els llencis. T’expliquem com aprofitar el paper de diari en trucs per a la llar que et faran la vida molt més fàcil.

Assecar les sabates

Aquest tipus de paper és altament absorbent. Introdueix un tros de diari dins de les sabates humides. Deixa’l durant tota la tarda o la nit i veuràs com s’assequen més ràpidament. Aquesta tècnica també ajuda a eliminar la mala olor.

Madurar fruites i verdures

Embolica les fruites verdes de manera individual en el diari i deixa-les en una zona seca a temperatura ambient. Veuràs com maduren més de pressa i podràs consumir-les quan ho desitgis.

Vaixells de paper

L’origami és una bona manera de fer treballs manuals amb paper de diaris. El clàssic vaixell de paper és fàcil de fer i garantirà la diversió dels nens en el bany, en una galleda amb aigua o en plena naturalesa.

Eliminar olors

Com ja hem dit, el paper diari pot ser utilitzat també per a neutralitzar olors de recipients. Introdueix un tros d’aquest paper en un recipient, per exemple, en una carmanyola, posa-li la tapa i l’endemà no hi haurà restes d’olors.

Netejar vidres

Usa l’habitual líquid per a netejar vidres i distribueix-lo amb aquest paper per la superfície per a eliminar l’excés de líquid. Els teus miralls i finestres quedaran lluents i sense residus