Viu la vida: la convivència familiar a casa pel coronavirus

A casa, es barregen les pors i ansietats de cada membre de la llar. Ens afecten uns als altres. L’estrès pot generar irritabilitat cap a les persones amb les que vivim, sentiments de soledat i apatia, o cansament per la inactivitat.

Cada persona s’enfronta a la situació d’una manera diferent. Per a alguns, mantenir una rutina semblant a la de la vida quotidiana els ajuda. A altres els funciona dedicar-se a aquelles coses que generalment posposen perquè, precisament, sempre es queixen de manca de temps.

Hem de recordar que mantenir la quarantena és una cosa que fem pel bé comú.

Els éssers humans tenim molt clar que hem de relacionar-nos amb els altres per poder sobreviure. Ara ens enfrontem a un missatge contrari per a la nostra supervivència i les xarxes són la nostra forma d’estar connectats amb l’exterior. Però podem apagar el telèfon de tant en tant per controlar l’allau d’informació.

Assumir la por per evitar el pànic. És una emoció natural, però no podem deixar que ens controli. La por em permet protegir-me, em fa proactiu i disposat a tenir cura també dels altres.

Respectar els moments de soledat. No podem fer-ho tot junts. Cada membre de la llar té interessos que desitja desenvolupar, necessita espais per relaxar-se, o fins i tot ha d’atendre tasques de teletreball.

Cal tenir en compte que en estar junts per diversos dies podem tenir conflictes, i si en una família hi ha certs ressentiments, que també són part de la convivència, van sortir al confinament. Sabent això, cal buscar maneres de manejar-ho.

Evitar parlar constantment sobre el nou COVID-19.



Informar els seus familiars de manera realista. No distribueixi informació no verificada sobre la nova malaltia. No mentir als nens ni a les persones grans que viuen amb vostè. Parlar amb claredat sobre el que passa i per què és important quedar-se a casa. No és recomanable calmar dient que no passa res i que tot està en ordre. Això els confon, perquè poden veure que la realitat és una altra.

Animar-los a fer tasques escolars, sense exagerar, el nen o nena pot dividir el seu temps i participar també de jocs i distraccions.

Parlar amb l’adolescent de la casa? Comprendre que és normal que intentin portar la contrària i que vulguin diferenciar-se dels seus pares.

Si tinc un familiar que viu sol? Mantenir contacte permanent amb aquest familiar per trucada, vídeotrucada o missatges de veu i text.

QUEDA’T A CASA, I FES CAS DELS CONSELLS