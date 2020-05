La tecnologia ajuda a cuidar de la salut dels empleats

La crisi sanitària propiciada per la pandèmia del COVID-19 ha obligat a la gran majoria de la població mundial a canviar els seus hàbits de vida i de treball. Mesures com el confinament han provocat un canvi en el dia a dia de les persones que, en alguns casos, pot generar aïllament, ansietat, por o solitud, facilitant la deterioració de la salut mental de persones de tot el món.

Així ho indiquen, per exemple, els resultats preliminars de l’estudi realitzat a Espanya per la Universidad Complutense de Madrid, en el qual s’analitzen els efectes psicològics del COVID-19: dels 2.072 enquestats, hi ha un elevat percentatge que està experimentant símptomes d’angoixa fisiològica i reaccions d’ansietat, i, encara que amb menys freqüència, també hi ha un percentatge elevat que té problemes per a dormir i símptomes depressius.

Per això, en el context actual, en el qual una gran part de la població treballa des de les seves llars, és realment important que les organitzacions puguin oferir les eines necessàries per a garantir la salut dels seus empleats, incloent, també, el benestar mental.

“Reconèixer i actuar sobre l’angoixa mental durant aquests temps incerts és clau per a disminuir l’impacte, i aquí és on la tecnologia pot ajudar a les empreses”, indica William Kassler, responsable mèdic d’IBM.

La tecnologia, un aliat per a millorar la salut mental

La tecnologia pot jugar un paper clau. Les funcionalitats d’intel·ligència artificial disponibles per a les empreses a través del núvol d’IBM permeten a les entitats crear aplicacions que ajudin els seus empleats a prevenir o disminuir l’impacte dels problemes de salut mental.

Un exemple és l’app desenvolupada per Tiatros, una plataforma de suport terapèutic online dissenyada per a ajudar els empleats a treballar la seva fortalesa mental i sentimental. A través de l’anàlisi del llenguatge natural, aquesta eina realitza una avaluació psicosocial, proporciona informació addicional que recolzi el tractament personalitzat, ensenya noves habilitats i funciona com un indicador del progrés de la persona.

Un altre exemple és el de GRIT, una aplicació mòbil centrada en ajudar a millorar la salut i el benestar dels seus usuaris. Potenciada amb intel·ligència artificial d’IBM i tecnologia basada en la neurociència de la companyia Total Brain, aquesta aplicació ofereix als usuaris informació personalitzada, assessorament, eines de suport, o respostes a través d’un assistent virtual.

