Cinc propostes per a reprendre el Cicle de Perfeccionament Professional de l’UdA

Represa del Cicle de Perfeccionament Professional a la Universitat d’Andorra (UdA)

La Universitat d’Andorra (UdA) reprèn aquest mes d’octubre el Cicle de Perfeccionament Professional (CPP), un programa de formacions presencials de curta durada adreçat a estudiants universitaris i professorat, i obert als professionals del país. El cicle, que compta amb la col·laboració d’una entitat financera del país, arrenca amb cinc propostes formatives principalment de l’àmbit de l’empresa, però també relacionades amb la recerca i les ciències socials. El primer curs tindrà lloc el 9 d’octubre i té com a finalitat oferir un coneixement bàsic de la metodologia PRISMA, que s’utilitza per a les revisions del procés d’elaboració d’una recerca. Té una durada de 2,5 hores i serà impartit pel catedràtic de la Universitat Oberta de Catalunya, Josep M. Duart.

La segona proposta porta per títol “Intel·ligència emocional per a equips d’alt rendiment” i la impartirà el 5 de novembre l’expert en alta direcció Nacho Martín. Es tracta d’un taller de 4 hores de durada per a comprendre i desenvolupar les habilitats emocionals essencials per a l’èxit dels equips que cerquen l’excel·lència en entorns laborals exigents.

Aquest curs s’enfoca a les relacions intrapersonals, és a dir, les encaminades a conèixer-se un mateix, i complementarà una tercera formació que tindrà lloc el 3 de desembre titulada “Claus per liderar i promoure el treball en equip i la col·laboració per a grups d’alt rendiment”, més centrada en les relacions interpersonals. Anirà a càrrec d’Eudald Parera, expert en màrqueting i lideratge, i tindrà una durada de 4 hores.

Al novembre, i més concretament el dia 19, Nacho Martín també impartirà el curs “Design thinking i innovació de negoci amb el Business Model Canvas”. Tindrà un format de taller, amb una durada de 4 hores, i servirà per a posar en pràctica aquestes metodologies amb la voluntat de millorar l’exploració de problemes i la generació d’idees creatives i solucions pràctiques.

Finalment, el 13 de febrer s’ha programat el curs titulat “La signatura, el reflex del meu jo social”, a càrrec de la grafòloga i grafoterapeuta Montse Perelló. Amb una durada de 3 hores, la formació té com a objectiu aprendre a analitzar les aspiracions i motivacions d’un mateix a través de la seva signatura i rúbrica.

El Cicle de Perfeccionament Professional és un programa de formació continuada de l’UdA que es va iniciar l’any 1996 amb la voluntat d’anar més enllà de l’ensenyament reglat i difondre el coneixement entre la societat andorrana en general. Compta amb la col·laboració d’una entitat bancària, que finança un 20% de la matrícula amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament i al progrés social. Tots els cursos es porten a terme en format presencial a la Universitat d’Andorra i tenen el català com a llengua vehicular.