Cinc persones detingudes per alcoholèmia, quatre d’elles implicades en accidents amb danys materials

Aparatós accident a la Traba, a Canillo (Policia d’Andorra)

Aquest passat cap de setmana, el servei de Policia ha detingut cinc persones per conduir sota els efectes de l’alcohol. Val a dir que quatre d’elles es van veure implicades en accidents de circulació. Així, la matinada de dissabte, a la carretera d’Arinsal, a la parròria de la Massana, es va arrestar un home de 36 anys a qui es va controlar amb una taxa d’alcoholèmia de 2,12 després de saltar-se un stop.

Accident a la carretera d’Engolasters

A primera hora del matí, un turista de 20 anys va ser detingut amb un positiu d’1,70 després d’haver tingut un accident de danys materials en què va col·lidir amb un mur de la carretera d’Engolasters, a la parròquia d’Escaldes-Engordany.





Sinistre a Incles

A la nit, la Policia també va controlar una altra turista de 29 anys que havia tingut un accident de trànsit de danys materials a la CG-2, a l’altura d’Incles. A l’interior del vehicle hi viatjaven cinc persones i, en el moment de l’accident, la conductora i tres més van marxar del lloc dels fets, deixant una persona a l’interior del cotxe que, finalment, no va requerir assistència mèdica. Els agents van localitzar tots els ocupants del vehicle a 400 metres d’on s’havia produït l’accident. La conductora va donar positiu al control d’alcoholèmia amb una taxa d’1,28.





Accident aparatós a Canillo

La matinada de diumenge a la CG-2, a la zona de la Traba, a Canillo, la Policia va detenir un turista de 48 anys amb un positiu d’alcoholèmia d’1,06 després d’un aparatós accident de trànsit de danys materials en què no es va veure implicat cap altre vehicle. El conductor, que circulava en sentit descendent, va xocar contra el talús situat a la part dreta de la carretera i va quedar travessat al mig de la via. A l’interior del cotxe hi viatjaven dues persones més que també van resultar il·leses.





Sinistre a l’Aldosa de Canillo, però detingut a Encamp

El mateix diumenge, a la nit, a Encamp, la Policia va arrestar un altre conductor de 24 anys, també turista, amb una taxa d’1,03. En aquest cas, va tenir un accident de danys materials contra un altre vehicle a la CG-2, a l’altura de l’Aldosa de Canillo, i va marxar del lloc sense fer l’intercanvi d’assegurances. La patrulla el va controlar uns minuts després i, quan li va fer la prova d’alcoholèmia, va donar positiu.





Positiu amb alcohol i amb el permís suspès

D’altra banda, la matinada d’aquest dilluns, a Andorra la Vella, un turista de 22 anys ha estat detingut per conduir amb el permís suspès. A més, circulava sota l’efecte de begudes alcohòliques amb una taxa de 0,79 grams d’alcohol per litre de sang.