Cinc detinguts per possessió de droga

El passat 6 de gener -dia de Reis-, a Encamp, la Policia va detenir un home no resident de 28 anys, en possessió de 5 pastilles d’èxtasi. A partir d’aquesta primera detenció, es van identificar i es van arrestar el mateix dia, al Pas de la Casa, dos homes més, veïns del Principat, de 34 i 40 anys. En el decurs de les detencions, es van decomissar 5 pastilles d’èxtasi, 3,2 grams d’èxtasi en pols, 0’7 grams de cocaïna, i 11 grams de marihuana.
Per altra banda, el mateix dimarts, dia 6, al Pas de la Casa, en una altra intervenció del servei de l’ordre també es va detenir un home, no resident, 28 anys, en possessió de 2,7 grams de cocaïna.
Finalment, el dimecres, 7 de gener, a la frontera del DCNJ del Pas de la Casa, va ser arrestat un no resident de 29 anys en possessió de 0,7 grams de cocaïna i 2,3 grams de marihuana.