La Policia celebra la cerimònia de jurament i nomenament definitiu de set agents de la promoció 58

La Policia ha celebrat, aquest divendres, a la sala d’actes del despatx central, a l’edifici administratiu de l’Obac, el jurament i nomenament definitiu de set dels agents de la promoció 58 en una cerimònia que han presidit el cap de Govern, Xavier Espot Zamora; la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné Soldevila; la secretària general del Govern, Ester Fenoll Garcia, i el director del Departament de Policia, Bruno Lasne Benazet.
Els set agents han finalitzat amb èxit, tant el període de prova d’un any, que ja van completar el 2025, com, anteriorment, la formació general inicial. Aquest curs, que té una durada màxima de nou mesos, es basa en els coneixements de legislació penal, normativa administrativa, tir i tècniques d’intervenció policial, així com en l’aplicació pràctica de totes les competències adquirides.
El treball en equip és un dels aspectes en què més s’incideix en la formació inicial i en l’any de prova. És per aquest motiu que, en el seu discurs, el director del Cos, Bruno Lasne, s’ha referit a la “solidaritat amb els companys” i ha remarcat que “la unió ens fa més forts i és essencial en la nostra tasca diària”. Una feina en la qual, ha continuat, és imprescindible la vocació perquè “és el motor que la impulsa”.
En el seu parlament, Lasne ha tornat a posar en relleu els valors de la institució i del servei públic: “la comunitat i el bé comú donen sentit a què som i al que fem. I, actualment, quan el món viu un moment de canvis i es transforma tan ràpidament, l’ajuda, l’acompanyament, el suport, la protecció, la humanitat i l’empatia són valors que hem de reivindicar i defensar”.
Al seu torn, el cap de Govern, Xavier Espot, ha volgut posar en relleu la importància de la seguretat com a “pilar bàsic de l’estat de dret, democràtic i social”. Un concepte, ha afegit, que “a Andorra encara té un significat més important perquè fem de la seguretat un dels nostres baluards”. En aquest sentit, el cap de Govern ha destacat com “les dades no menteixen i posen clarament de manifest que en la darrera dècada la seguretat es manté estable, sense un augment de la delinqüència relacionada amb la seguretat pública o amb els delictes que tenen un impacte directe en la convivència”.
Espot ha destacat també la vocació i el compromís necessaris en una feina dedicada al servei públic i, molt especialment, de les persones que es dediquen “a vetllar per la seguretat ciutadana i l’ordre públic”. Una cursa de fons, ha dit dirigint-se als agents, “durant la qual cada dia us heu de fer mereixedors de la confiança que la societat té dipositada en vosaltres”.
Actualment, el Cos està integrat per 266 policies entre els quals s’inclouen, també, els nou agents de la promoció 59, que ja es troben en període de prova. La promoció 60 començarà la formació la pròxima primavera amb els nou aspirants que van superar el concurs que es va convocar el passat mes setembre i els que passin les proves de l’edicte, que s’ha tancat aquest mateix divendres, amb 29 candidats, dels quals sis són dones. La incorporació de més agents permetrà crear, més endavant, un grup destinat al Pas de la Casa per a implementar el reforç policial previst en el pla de xoc contra el contraban de tabac.