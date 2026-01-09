El perill d’allaus augmenta fins al nivell 4 al nord d’Andorra i s’activa la prealerta de Protecció Civil

El Departament de Protecció Civil ha activat una prealerta per perill d’allaus fort al nord del Principat d’Andorra després que el Servei Meteorològic Nacional (SMN) hagi publicat aquest tarda de divendres el butlletí de perill d’allaus indicant un perill 4 (perill molt fort) sobre una escala de 5. En aquest sentit, el butlletí indica que amb la neu recent que ha caigut i caurà durant avui divendres i demà dissabte, juntament amb el vent fort fan incrementar el perill d’allaus fins al nivell 4 al nord del país. La neu recent, abundant, i les ratxes de vent, a vegades grans, que s’esperen sobretot en orientacions nord-est pel sud fins al sud-oest poden desencadenar-se de manera natural.
Així, també s’indica en el butlletí que els indrets perillosos són generalitzats i difícils de reconèixer amb mala visibilitat. En zones de forapista molt populars la situació d’allaus no serà més favorable. Les allaus poden atènyer els fons de vall i afectar vies de comunicació exposades. Les excursions de muntanya fora de les pistes controlades són, sense dubte, desaconsellables.
Davant d’aquest avís, el Departament de Protecció Civil recomana limitar les activitats i sortides a la muntanya i que es prioritzin els recorreguts habilitats per les estacions d’esquí. Cal planificar la ruta segons les condicions de la neu i l’exposició del recorregut, anar equipats amb el material de seguretat (DVA, pala, sonda) i extremar les precaucions. Des de l’Àrea de Conservació i Explotació de Carreteres (COEX) es mantindrà vigilància activa per si cal efectuar tirs preventius d’allaus a les zones més exposades del territori.
A més, es recomana limitar els desplaçaments i extremar les precaucions a la carretera, també tenint en compte l’avís taronja per fortes nevades al nord del país que ha activat també aquest divendres el Servei Meteorològic Nacional previst per a aquest divendres a la tarda i durant el dissabte. Es pot consultar tota la informació relacionada amb els consells de Protecció Civil a la web del departament i l’estat de les carreteres a través de l’aplicació de Mobilitat.
A hores d’ara els Departaments del Govern pertinents (Servei Meteorològic, Protecció Civil, COEX, Mobilitat i Cossos Especials) romanen atents a l’evolució de les previsions.