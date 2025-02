Cicle de tallers pràctics sobre emprenedoria a la Seu

Cartell anunciador del taller de dimarts vinent (CCAU)

El Centre Empresarial i Tecnològic de l’Alt Pirineu (CETAP), a la Seu d’Urgell, on se centra l’activitat de l’àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU), ha programat un cicle de tallers pràctics per a futurs emprenedors en el marc del programa EMPRENCAT i amb la voluntat de continuar la línia d’actuacions per a l’enfortiment de l’emprenedoria. Aquestes jornades formen part del projecte Escola d’Emprenedoria de l’Alt Urgell, destinada a potenciar les habilitats dels emprenedors i facilitar-los el camí cap a l’èxit del seu negoci.

En els tallers s’ajudarà els participants a explorar les seves habilitats i se’ls donaran a conèixer les claus per a desenvolupar un projecte propi. A través de dinàmiques pràctiques, s’abordaran aspectes com la planificació, la presa de decisions i la gestió empresarial. Com assenyala el tècnic comarcal, Ricard Cabré, també emprenedor i exmànager de multinacionals, “volem que cada assistent descobreixi les seves fortaleses i comprengui què implica emprendre abans de fer el pas”.

Les sessions comencen el dimarts 18 de febrer i n’hi ha quatre més de previstes als mesos de març, maig, juny i novembre. Totes es faran a la tarda i tenen una durada prevista de tres hores. Les inscripcions ja estan obertes a https://bit.ly/CETAP2025.