Tremp: Xerrada “Pedra seca i territori: l’ànima indestructible del Pallars”

Cartell anunciant la xerrada sobre l’art de la pedra seca a Tremp

El pròxim 22 de febrer a les 19:30 hores, l’Ateneu del Pallars (Rambla Dr. Pearson, 7, Tremp) acollirà la xerrada “Pedra seca i territori: l’ànima indestructible del Pallars”, una trobada dedicada a reivindicar el valor patrimonial, històric i cultural de la pedra seca al territori. L’acte comptarà amb la participació de Josep Maria Martí, mestre marger i divulgador de Martigrup Serveis de Territori, qui compartirà la seva experiència i coneixement sobre aquesta tècnica ancestral i la seva importància en el paisatge i la identitat del Pallars.

A més, també hi haurà l’oportunitat de gaudir de la visió inspiradora de l’autor targarí Jordi Giribet, qui, a través del seu llibre “Pedres plenes de vida”, mostrarà la relació profunda entre la pedra seca i el territori.

Durant la xerrada, també es posarà en valor el projecte #RecuperemElMeüll, una iniciativa de recuperació del patrimoni de pedra seca a les alçades del Jussà. Aquest projecte exemplifica com el binomi entre pedra seca i territori esdevé una autèntica bandera per a la conservació del paisatge i la memòria històrica de la comarca.

Aquesta trobada és una oportunitat única per a descobrir el llegat de la pedra seca i la seva vigència en el món actual, així com per connectar amb experts i amants del patrimoni.