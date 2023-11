Cens de 5.899 electors a Escaldes per a les comunals

El Comú d’Escaldes (comuee)

El Comú ha informat que el nombre de ciutadans amb dret a vot a la parròquia d’Escaldes-Engordany és de 5.899 electors per als propers comicis comunals. Aquesta és la dada definitiva després que s’hagi tancat el cens electoral, a les 17 hores d’aquesta tarda de dimecres, dia 8 de novembre.

El Comú d’Escaldes ha recordat que el nombre d’electors amb dret a vot que hi havia a la parròquia per a les eleccions generals del passat mes d’abril d’aquest any era de 5.889, és a dir, 9 persones menys de les que hi haurà per a les comunals del diumenge 17 de desembre. Respecte a les comunals de 2019, el cens era de 5.489 electors.