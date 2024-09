Celebrem amb goig la Festa de la Mare de Déu de Núria i de Meritxell

Mon. Joan Enric Vives

En aquest diumenge 8 de setembre, tot el Bisbat d’Urgell i el Principat d’Andorra es vesteixen de festa per a honorar la seva Patrona, la Mare de Déu de Núria i de Meritxell. Aquesta data assenyalada és la celebració de la Nativitat de la Verge Maria, concebuda sens pecat original i escollida com a Mare del Fill de Déu. Però, alhora, és molt més que una jornada de celebració religiosa mariana, ja que és una manifestació viva de la nostra història, tradicions i identitat col·lectiva, que en l’amor a Maria troba les seves arrels més profundes. Som el que som, gràcies a Núria i a Meritxell, a la nostra Mare celestial protectora nostra en totes les nostres necessitats.

La devoció per la Mare de Déu en aquests santuaris, ara basíliques menors, remunta almenys als temps medievals, i s’ha transmès de generació en generació, simbolitzant la protecció i la condescendència que ha guiat el nostre poble a través dels segles. El Santuari de Núria dalt els cims del Pirineu, freqüentat pels pastors i els ramats i després per generacions de pelegrins, i el de Meritxell, situat en el cor de les nostres Valls d’Andorra, lloc sagrat que ens recorda la importància de la fe, la unitat i la perseverança del Poble Andorrà.

Durant aquests dies de festa, urgellencs i andorrans hem de renovar el nostre compromís amb les arrels cristianes que ens defineixen. Les celebracions litúrgiques, el pelegrinatge, la sessió tradicional del Consell General d’Andorra, les sardanes, el concert i les trobades familiars, converteixen aquest esdeveniment en una expressió vibrant de la nostra cultura i espiritualitat. La Festa de la Mare de Déu de Núria i de Meritxell és també una ocasió per a reflexionar sobre els valors que ens uneixen com a poble: la solidaritat, la unitat i l’amor fraternal.

A través de la nostra devoció a Maria, ens reafirmem en la nostra voluntat de preservar i transmetre aquests valors i tradicions a les futures generacions, assegurant que el llegat de la nostra Patrona pervisqui en el temps. Aquesta festa ens ha de servir per a enfortir els nostres llaços com a diòcesi i com a poble, i per a recordar-nos que, sota la mirada protectora de la Mare de Déu, som una comunitat resistent i bellament orgullosa de la seva identitat.

Celebrem amb alegria i devoció la festa de la Nativitat de la Verge Maria, tot agraint les benediccions rebudes del cel i mirant amb esperança cap al futur. Un nou bisbe coadjutor, Josep-Lluís Serrano Pentinat, ens ve a ajudar i un dia prendrà el relleu a la Diòcesi i al Coprincipat. És molt ferm i bona persona, i està molt preparat. La continuïtat del Coprincipat està assegurada per part de la Santa Seu. L’hem d’encomanar tots de cara a la seva ordenació episcopal del proper dia 21 a la Catedral de Santa Maria d’Urgell. Amb la nostra Patrona com a guia i estendard, continuarem construint una societat laboriosa, pacífica i fidel a les seves tradicions i a la seva llengua i cultura, acollidora de tots, i unida amb una germanor pacífica i pacificadora. Santa Maria ens guardi i ens ompli d’amor i d’esperança!





+Joan-Enric Vives, Arquebisbe d’Urgell