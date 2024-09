Coberta del llibre infantil “Badalla amb mi!”

Títol: Badalla amb mi

Escriptor: Martín López Lam

Il·lustrador: Martín López Lam

Editorial: A Buen Paso

Pàgines: 54

Edat: Per als més petits

En l’àmbit familiar, el moment del dia més habitual per a explicar històries als infants és el vespre; el lloc més freqüent, la vora del llit, i una de les temàtiques clàssiques és la d’anar-se’n a dormir. És en aquesta estona d’intimitat on es llegeixen i, també, s’inventen històries.

No és gens estrany que un autor que escriu o dibuixa (o fa les dues coses alhora) per a un públic adult comenci a interessar-se per la LIJ quan té fills. Això és el que ha passat amb Badalla amb mi!, de l’artista i autor de còmic Martín López Lam, que —gràcies a Arianna Squilloni— ha convertit un joc per a fer adormir el seu fill en un llibre ben divertit, de mida petita, amb les pàgines de cartó i l’obertura horitzontal.

El ratolí de la coberta ens crida: «Badalla amb mi!» i tot seguit trobem un catàleg de badalls (enquadrats en primers plans) d’animals (mussol, gat, pingüí, mico, etc.) i altres personatges (nena, robot, fantasma i extraterrestre). El final del llibre és obvi (no podia ser cap altre): el ratolí dorm.

Les imatges sintètiques i de colors plans mostren primer el personatge que ens mira i, després, com badalla amb els ulls tancats i la boca ben oberta. Amb aquesta descripció etiquetaríem el llibre com un catàleg d’imatges (imaginari sense paraules) que incita el lector a imitar els personatges (llibre-joc d’acció). Podria compartir l’etiqueta amb un altre llibre molt recomanable d’inspiració badalladora: Tsé-tsé (Corazza, Gerner, Bertrand i Douzou, 2000).

Badalla amb mi!, però, incorpora entre els badalls una petita narració (àlbum crònica). Així, el ratolí protagonista, abans d’adormir-se, menjarà formatge, jugarà amb el robot, es rentarà les dents, li llegiran un conte… En fi, la típica rutina vespertina d’un infant. Probablement, la trajectòria en el món del còmic de Martín Lam sigui la raó de la inserció d’aquesta seqüència narrativa un xic estrambòtica que enriqueix la proposta i promou la interacció entre adult i infant. Tanmateix, des d’un punt de vista estètic, la simpàtica selecció de personatges i la curiosa visió de dents, llengües i campanetes ja feien aquest catàleg de badalls prou atractiu.





Emma Bosch / Clijcat / Faristol