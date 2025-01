Catalunya: Salut activa la doble autenticació per a entrar amb contrasenya a La Meva Salut

Els usuaris rebran el codi per SMS (Govern.cat)

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya activa, el pròxim dijous 30 de gener de 2025, un sistema de doble autenticació per a reforçar la seguretat en l’accés amb contrasenya a La Meva Salut, l’espai personal de salut digital que permet consultar la informació sanitària, comunicar-se amb els professionals i realitzar altres gestions i tràmits en línia.

A partir de dijous, quan els usuaris entrin a La Meva Salut amb l’opció de contrasenya, rebran un codi numèric únic per SMS al número de telèfon registrat al sistema. Aquest codi haurà de ser introduït en una nova pantalla per a completar l’autenticació i accedir al servei. Aquesta mesura s’aplica tant a la versió web de La Meva Salut com a l’aplicació mòbil.





Compromís amb la seguretat digital

Aquesta actuació s’emmarca dins del conjunt d’accions impulsades en els darrers mesos per a reforçar la seguretat de La Meva Salut. Entre aquestes millores hi ha la incorporació de l’IdCAT Mòbil com a sistema alternatiu d’identificació. A més, s’ha reforçat la seguretat de les contrasenyes personals i s’ha introduït la notificació automàtica per correu electrònic cada vegada que es modifiquen les dades de contacte associades a La Meva Salut (correu electrònic o número de telèfon), garantint així una protecció addicional d’aquestes dades.





Com accedir a La Meva Salut amb doble autenticació

Quan un usuari entri a La Meva Salut amb codi d’usuari i contrasenya, es mostrarà una finestra emergent que sol·licitarà la introducció d’un codi SMS enviat al número de telèfon que tingui registrat en les seves dades de contacte de notificacions. Un cop introduït el codi, podrà accedir al seu espai personal.

En cas de dubtes, els usuaris poden contactar al 061 Salut Respon o dels adreçar-se als centres d’atenció primària (CAP).





Altres sistemes d’identificació per a entrar a La Meva Salut

A banda de la identificació amb codi d’usuari i contrasenya, hi ha altres sistemes d’identificació digital per a entrar a La Meva Salut:

idCAT Mòbil certificat digital o DNIe (només per accedir al web lamevasalut.gencat.cat)

Es pot obtenir l’idCAT Mòbil de manera presencial a la xarxa d’oficines d‘atenció ciutadana (OAC) o per Internet, a través del formulari digital, que incorpora l’ajuda d’un assistent.