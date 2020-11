Catalunya compta amb 150 màquines llevaneus per al Pla de vialitat hivernal 2020-2021

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha engegat aquests dies les actuacions incloses dins del Pla de vialitat hivernal 2020-2021, per a la qual disposa de 150 màquines llevaneus i un centenar de punts d’emmagatzematge de sal arreu del territori, per a facilitar la mobilitat durant l’època de fred i nevades en la xarxa de carreteres de la Generalitat. El Govern català té actualment 5.945 quilòmetres de carreteres, la meitat dels que conformen la xarxa de carreteres de tot Catalunya.

Territori i Sostenibilitat activa, cada any, entre el 15 de novembre i el 15 d’abril el Pla de vialitat hivernal, amb l’objectiu de garantir la comoditat, la fluïdesa i la seguretat a les carreteres, així com de minimitzar el temps de restriccions o de tancament al trànsit de les vies que puguin ser afectades.

Aquesta temporada, el Departament de Territori i Sostenibilitat disposa de 149 màquines; en concret, 116 d’empenta i 6 equipades amb fresadora, i 103 punts d’emmagatzematge de sal. Aquests mitjans es distribueixen segons les característiques de cada àmbit i de les incidències que es produeixen, per mitjà de 32 centres de conservació i manteniment repartits per tot el territori.

El programa consta de dos tipus d’operacions: preventives, que consisteixen principalment en l’estesa de sal per evitar que es formin plaques de gel o que qualli la neu, i curatives, corresponents a la retirada de neu o de plaques de gel.

La temporada passada, els equips de vialitat hivernal van recórrer 485.375 quilòmetres entre operacions preventives i operacions curatives. En un dia, les màquines llevaneus poden recórrer fins a 15.000 quilòmetres per a dur a terme les diverses operacions.

El nombre d’incidències durant cada campanya és força variable d’un any a un altre, en funció de les condicions meteorològiques. Les afectacions més rellevants que es van registrar a la xarxa viària de la Generalitat de Catalunya són: Carretera tallada per neu 11, Carretera tallada per risc d’allaus 5, Carretera on cal l’ús de cadenes 90. En total van ser 106.

A més d’activar el Pla de vialitat hivernal anualment, el Departament de Territori i Sostenibilitat participa en els plans especials d’emergències, el NeuCat (per nevades) i l’AllauCat (per allaus), que s’activen davant d’episodis de fred i neu extraordinaris.