Andorra finança dues beques de la Plataforma Global pels Estudiants Sirians

Andorra realizarà una contribució voluntària de 14.400 euros a l’organització sense ànim de lucre Plataforma Global pels Estudiants Sirians. Els diners permetran finançar dues beques d’estudis.

Aquest projecte de cooperació internacional, promogut per l’expresident de Portugal Jorge Sampaio, té l’objectiu de donar suport als alumnes d’aquest país que van haver d’interrompre la seva formació per culpa de la guerra. Les beques tenen un cost de 7.200 euros cadascuna i cobreixen les despeses directament relacionades amb els estudis dels joves –que tenen lloc a Portugal– així com la seva estada al país lusità.

L’Executiu participa en aquest projecte des del 2015 i, des de l’any passat, col·labora en la subvenció de dues beques. Aquesta contribució voluntària s’emmarca en el pressupost del ministeri destinat a Cooperació al desenvolupament.