Les energies renovables afavoriran la sortida de la crisi econòmica

Les crisis sanitària, humanitària, social i econòmica provocades per la pandèmia COVID-19 no ha tingut precedents i ha tingut repercussions de gran abast a tot el món. Per afrontar el repte de la recuperació econòmica, l’Agència Internacional d’Energies Renovables (IRENA) insta els governs a aprofitar el progrés aconseguit amb les energies renovables per no perdre de vista la lluita contra el canvi climàtic i l’aposta per la sostenibilitat. Les energies renovables seran el motor que mogui el món post COVID-19, ja que combatre el canvi climàtic i la crisi de la pandèmia necessita un full de ruta comú.

L’economia mundial està rebent una pallissa després de la pandèmia COVID-19. Però entre tant de caos encara podem entreveure algunes raons que ens fan tenir esperança en el futur i en les energies renovables. En un futur sostenible on governs i empreses treballin per afrontar conjuntament la crisi climàtica i econòmica.

La transició energètica pot impulsar un ampli desenvolupament socioeconòmic al mateix temps que aplana el camí per assolir els objectius marcats en l’Acord de París i aconseguir limitar l’augment de la temperatura global a 1,5 ° C.

Donar suport a les energies renovables en detriment dels combustibles fòssils, promet més llocs de treball, un major creixement econòmic, condicions de vida més netes i una millora substancial del benestar. Sense oblidar-nos que aconseguiríem reduir el 70% de les emissions mundials de diòxid de carboni (CO2) relacionades amb l’energia d’aquí al 2050.

L’aposta per les energies renovables són una aposta segura. IRENA estima que, per cada dòlar nord-americà (USD) invertit, es recuperaran entre 3 i 8 dòlars. A més d’un futur energètic sostenible, la transició promet nous models de desenvolupament socioeconòmic. Les ocupacions en el sector de les renovables augmentaran fins als 42 milions a escala mundial d’aquí al 2050, quatre vegades més que en l’actualitat. Per no esmentar que hi hauria beneficis per a la salut i el medi ambient, així com grans millores del benestar humà, en totes les regions de l’món. IRENA calcula que l’indicador de benestar seria un 13,5% més alt el 2050.

Font: sostenibilidad.com