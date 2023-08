Casa Rull canvia l’audiovisual i la il·luminació per a ser més sostenible

Imatge del museu Casa Rull a Sispony (SFGA)

El museu Casa Rull ha adequat la part audiovisual de la visita al museu, situada a l’entrada i al cap de casa, a les noves tecnologies. Concretament, l’audiovisual del cap de casa inclou una il·luminació immersiva, amb tècniques actualitzades que afavoreixen la transmissió del contingut de les imatges i emfatitzen l’emotivitat de les fotografies, que amb una mirada nostàlgica transporten l’espectador al passat de la casa. A més, s’ha canviat la il·luminació de la casa-museu per una de més sostenible, substituint les bombetes per LEDS i per aparells energèticament més eficaços.

Aquests canvis s’han realitzat amb la col·laboració de diverses empreses especialitzades del país, ja que tant l’audiovisual com la il·luminació havien patit el pas del temps, en no ser modificats des de la inauguració de la casa-museu el juny del 2000.

Aquest audiovisual forma part de la descoberta de la Casa Rull, que es pot visitar amb servei d’audioguies i visites guiades (es recomana fer reserva prèvia). Durant els mesos de juliol i agost es pot visitar fins a les 7 de la tarda i també és l’escenari de la programació Nits d’estiu. De fet, el pròxim dissabte, 19 d’agost, acollirà a l’hort de la casa un tast de gelats artesanals, una ocasió immillorable per a descobrir i gaudir dels avenços museístics de l’equipament.

La Casa Rull és un equipament situat a Sispony, a la parròquia de la Massana, que presenta la manera de viure a Andorra abans dels canvis econòmics que van sacsejar la societat als anys trenta de segle XX.