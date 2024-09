‘Carretera i Manta’ (RàdioSeu) clou l’estiu amb una aportació solidària a AUTEA Alt Pirineu i el sorteig d’un viatge

Lliurament de l’aportació solidària de ‘Carretera i Manta’ a AUTEA Alt Pirineu, per gentilesa de SIMAC Electrònica (RàdioSeu)

El programa de RàdioSeu ‘Carretera i Manta’ ha completat una nova temporada en antena amb una donació solidària i el sorteig d’un viatge a Mallorca entre els oients que hi han trucat al llarg de l’estiu. L’espai de l’emissora municipal urgellenca manté l’èxit d’audiència, amb una alta participació en els seus concursos per telèfon o bé a xarxes socials. Enguany s’ha tornat a superar les 2.300 participacions, sumant aquestes opcions, de les quals 1.339 han estat telefòniques.

Fruit d’aquesta alta participació, aquest divendres s’ha fet, un any més, el lliurament d’un xec de 250 euros per a un projecte solidari local, que enguany ha correspost a l’entitat AUTEA Alt Pirineu, que dona suport a persones de les comarques pirinenques amb trastorn de l’espectre autista (TEA), com també a les seves famílies. La donació l’ha recollit la presidenta de l’entitat, Berta Vidal, de mans de Josep Marsino, de Simac Electroservei, establiment que ha ofert un any més aquesta col·laboració.

Al lliurament també hi ha estat present, en representació de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, la regidora d’Esports Bàrbara Romeu, que ha elogiat la tasca que duen a terme entitats com AUTEA de cara a potenciar la inclusió social, també en l’àmbit educatiu. D’altra banda, Romeu ha fet un balanç positiu de les moltes activitats que ha acollit la ciutat al llarg d’aquest estiu, en què l’esport també hi ha tingut un paper protagonista. Una oferta que viurà el seu colofó d’aquí a dues setmanes amb la celebració, al Parc Olímpic del Segre, de les Finals de la Copa del Món de Canoa Eslàlom i Caiac Cross.

Actualment AUTEA Alt Pirineu treballa per oferir suport a les persones amb TEA, tenint en compte que a la regió pirinenca es disposa de pocs serveis o professionals especialitzats per a tractar aquest trastorn. Per això, aquest any mateix han impulsat la seva primera jornada de debat, que es va celebrar l’abril passat, i més recentment han creat un grup de suport per a intercanviar experiències. També mantenen un contacte molt directe amb l’associació AUTEA Andorra, que ja compta amb dues dècades d’experiència en aquest àmbit.





Sorteig del viatge

Tot seguit s’ha fet el sorteig del viatge a Mallorca, ofert per CadíTours. La guanyadora ha estat l’oient Joan Lozano, amb la trucada número 457.

També s’ha sortejat un obsequi de l’associació Menja’t l’Alt Urgell, que ha guanyat Neus Mateu (trucada número 484), i una invitació pel Ràfting Parc, que ha correspost a Carmen Navinés (número 984). El sorteig ha comptat amb la supervisió d’Agnès Lluch, en representació de l’Ajuntament de la Seu, i Mercè Vidal, en representació de CadiTours.