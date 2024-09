Tanquen l’alerta de l’INUNCAT, però és manté la prealerta per pluges a la Val d’Aran, l’Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà i el Pallars Jussà

Previsió de pluja intensa al Pirineu (iStock)

Protecció Civil de la Generalitat ha desactivat l’alerta del Pla especial d’emergències per inundacions de Catalunya (INUNCAT), un cop finalitzat l’avís meteorològic per acumulació. El Pla queda en fase de prealerta per la previsió de pluges intenses aquesta la nit a la Val d’Aran, l’Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà i el Pallars Jussà.

Segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) s’esperen precipitacions d’intensitat superior als 20 l/m2 en 30 minuts a les comarques de la Val d’Aran, l’Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà i el Pallars Jussà per a aquesta nit de divendres a dissabte. Aquests xàfecs seran de caràcter local i aniran acompanyats de tempesta. L’SMC també informa que es poden esperar precipitacions per al diumenge al litoral i prelitoral central i sud, així com a Terres de l’Ebre.

Durant el dia d’avui -divendres- s’han registrat superacions de llindar de precipitació superiors als 20 l/m2 en 30 minuts a les estacions següents:

L’Aldea (Baix Ebre): 49,2 l/m2 L’Ametlla de Mar (Baix Ebre): 29,2 l/m2 Amposta (Montsià): 28,8 l/m2 El Perelló (Baix Ebre): 23,5 l/m2

Fins a la tarda d’aquest divendres s’han registrat aquestes dades d’acumulació en les següents estacions:

L’Aldea (Baix Ebre): 71,5 l/m2 Tarragona – Complex Educatiu (Tarragonès): 61,2 l/m2 Amposta (Montsià): 48,7 l/m2 Vinyols i els Arcs (Baix Camp): 40,7 l/m2 Constantí (Tarragonès): 40,3 l/m2

Durant l’episodi de pluges, el telèfon d’emergències 112 ha rebut 104 trucades que corresponen a 76 incidents. Per comarques, la majoria de les trucades s’han fet des del Tarragonès (42), Montsià (24) i Baix Camp (14). Per municipis, les trucades s’han fet principalment des de Tarragona (29), Amposta (22), Salou (9) i Reus (8). La majoria de trucades s’han rebut al voltant de les 13 hores d’avui divendres.

Durant l’episodi de pluges i fins les 19 hores d’aquesta tarda de divendres, els Bombers de la Generalitat han atès una seixantena d’avisos relacionats amb les pluges. La majoria s’han rebut durant les primers hores del matí i s’han concentrat a les comarques de Tarragona i les Terres de L’Ebre. Les actuacions han estat per a atendre acumulacions d’aigua a baixos, així com també per a revisar i sanejar edificis que han patit diferents incidències estructurals.

