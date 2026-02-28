Carlota Comellas, 3a i punts FIS per a Èric Guimerà al gegant de Cerler

Jornada de gegant FIS per al grup EEBE U19 a l’estació espanyola de Cerler, amb podi per a Carlota Comellas, tercera, i punts FIS per a Èric Guimerà. A la cursa femenina, Carlota Comellas ha estat tercera amb un crono de 1.46.58, a 0.92 de la guanyadora, que ha estat l’espanyola, Anna Borràs, amb 1.45.66. Segona ha estat la també espanyola, Carla Quingles, amb +0.50.
Carlota Comellas feia el tercer temps a la primera mànega amb +0.64, i a la segona finalitzava segona amb 0.28, i acabava tercera marcant 75.81 punts FIS, la seva quarta millor puntuació, però lluny dels actuals 64.81.
A la cursa masculina, amb victòria per a l’espanyol Conrad Sastre amb 1.40.68, Èric Guimerà ha assolit la 16a posició amb +3.37 i amb 72.50 punts FIS que milloren els seus actuals 92.94.
Del grup EEBE també han finalitzat Àlex Comellas, 18è amb 72.80 punts, a prop dels seus actuals 71.18, i Marcel Pérez, que ha estat 20è. També ha finalitzat l’andorrà Pol Robert, 19è. No ha acabat la primera mànega Salva Cornella.
Aquest diumenge, nou gegant FIS a la mateixa estació.